Международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня» стартовал на Красной площади. ФАН-ТВ

Военным строем да с песней. На Красной площади открыли самый масштабный фестиваль военных оркестров. «Спасская Башня» из года в год растет, расширяя географию музыкантов и даже танцоров. 2019-й стал рекордным: по брусчатке пройдет несколько тысяч гражданских и военных участников, еще столько же зрителей разместится на трибунах. На 12 по счету фестивале у стен Кремля выступят 12 коллективов со всех сторон света. Некоторые из них даже отразили это в своих костюмах.

«Этот костюм является традиционным костюмом военных, которые были очень давно. Соответственно, цвета костюма: черный, желтый, синий, красный и белый — всего пять цветов. Они символизируют стороны света: четыре стороны света и центр. Все это представляет собой гармонию. Естественно, этот костюм немного изменили в целях искусства. На голове есть особая шляпа. К сожалению, сейчас ее здесь нет. Но они крутят головой, увидите концерт, это будет красиво. Это тоже делали военные древности в Корее», — говорит Соль Ху Квон, участник танцевального коллектива «Хан-нури» из Республики Корея.

И если в прошлые годы в центре стояла национальная культура, когда многие пытались сделать стране-хозяйке своего рода комплимент, исполняя русские народные песни и танцы. Теперь страны стремятся к знакомству зрителей с собственной идентичностью. Для Роты Почетного караула Национальной гвардии Республики Казахстан такая задача привычна. Трудовые будни этих артистов — встреча интернациональных делегаций и сопровождение мероприятий с участием Главы государства. Однако даже такие матерые музыканты меняют свою программу буквально на глазах. Загадку своего итогового шоу раскрыли только во время открытия фестиваля. Еще накануне руководитель коллектива после генеральной репетиции изменил набор композиций, создав интригу для зрителей и даже организаторов.

«Вот даже сегодня, привозя сюда одну программу, мы везем еще две-три программы. То есть имеем запас. Потому что у любой сцены есть свой зритель, у этого зрителя есть свое видение, критерии того, что он хочет услышать. Чтобы не соврать, мы буквально после прогона, мы что-то убрали, что-то добавили. Потому говорить, что у нас готовая программа, я думаю, не стоит», — отмечает Асхат Мухамедьяров, начальник Военно-оркестрового центра Национальной гвардии Республики Казахстан.

Шоу военных оркестров закончилось праздничным салютом над символом фестиваля — Спасской башней. На следующие десять дней столица погрузится в музыкальный круговорот, ведь, помимо главной сцены, артисты выступят на ВДНХ, а днем на Красной площади покажут конные представления. Любой желающий может стать частью фееричного военного фестиваля, воочию увидев выдающиеся мировые коллективы.