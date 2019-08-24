Фабрика мороженого в сирийском Алеппо возобновила работу после войны

Алеппо, 24 августа. Крупная фабрика по производству мороженого и традиционных для Сирии сладостей возобновила работу в Алеппо после войны, заявил директор сирийского предприятия Камиль иль-Шафи.

Фабрика мороженого работала в Алеппо еще с 90-х годов. Незадолго до начала войны в Сирии предприятие закупило новое современное оборудование для увеличения объемов производства. Когда в город пришли боевики, сотрудники фабрики были вынуждены под обстрелами вывозить его в западные районы города.

«После войны мы вернулись сюда, приводит слова иль-Шафи РИА Новости. — Здесь было все разрушено, нам пришлось заново отстраивать здание, но благо хоть оборудование удалось сохранить, так что мы довольно быстро вернулись к работе».

Руководство предприятия готово принять на работу и беженцев, и детей, которые хотят помочь родителям обеспечить семью.

Каждый день на фабрике перерабатывают от 1,5 до 2 тонн молока, а торговые точки, где можно купить ее фирменное мороженое, открыты по всему городу. Было принято решение о расширении ассортимента продукции: в Алеппо стали выпускать восточные сладости из сладкой сметаны. Иль-Шафи надеется в ближайшее время открыть производство и в других городах Сирии.

23 августа городской фестиваль прошел в Дамаске, в парке Тишрин. Посетители мероприятия смогли попробовать традиционные сирийские блюда, посмотреть на деревню городских промыслов, а также посетить кинотеатр под открытым небом.