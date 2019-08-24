Сирийская арабская армия зачистила «Латаминский котел» на севере Хамы — видео ФАН

Дамаск, 24 августа. Военные сирийской армии закрыли «Латаминский котел». Населённые пункты на юге провинции Идлиб удалось взять, не вступая в ближний бой с окруженными террористами. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и других радикальных группировок изначально заявляли, что примут бой в окружении — однако после нескольких дней «обработки» артиллерией САА и ударов ВВС Сирии, джихадисты предпочли бежать вглубь провинции.

Федеральное агентство новостей публикует кадры из освобожденных районов на юге Идлибской зоны деэскалации.

Напомним, в августе Сирийская арабская армия начала активные боевые действия по освобождению Идлиба. Эта провинция уже несколько лет находится под контролем террористов. Узнав об успешных атаках сирийцев, местные жители вышли на митинги против боевиков, во время которого сожгли фото с главарем «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммада аль-Джулани. Такие настроения на занятых боевиками территориях подтолкнули сирийских военных к решительным действиям.

После штурма Хан-Шейхуна армия вместе с элитным подразделением генерала Сухейля аль-Хасана «Силы Тигра» быстро вошла и в остальные населенные пункты, взятые в окружение. Были освобождены города Кафр-Зета, Аль-Латамина, Мурек и ряд деревень на севере Хамы. Сейчас они выглядят как города-призраки, им предстоит длительное восстановление. Однако, как показали предыдущие события за время сирийской войны, вскоре сюда вернется жизнь, а люди, бежавшие от джихадистов, возвратятся домой.

После бегства террористов из южной части Идлибской зоны деэскалации, в районе Мурека продолжает существовать база турецких наблюдателей. Турецкие военные попытались ввести войска в Хан-Шейхун, однако вынуждены были остановиться, когда САА закрыла им дорогу. Сейчас находящиеся на сирийской территории турки не желают терять над ней контроль. Россия предложила сопроводить их в зону операции «Щит Евфрата» на севере Алеппо. Однако на это Турция ответила отказом.