Захарова отреагировала на обещание Киева поднять украинский флаг над Владивостоком

Москва, 24 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который пообещал, что над Владивостоком появится украинский флаг. На своей странице в Facebook она написала, что в Киеве извратили концепцию мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока.

Напомним, на открытии выставки «Фактор свободы» Омелян заявил о правоте европейских либералов, которые провозглашают Европу от португальской столицы до столицы Приморья.

«Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад», — приводит слова украинского министра RT.

«Сначала я подумала, что это очередное неграмотное заявление украинского официоза, свободного настолько, что и образование ему теперь ни к чему», — прокомментировала слова Омеляна Захарова.

Представитель МИД отметила, что мысль украинского министра «не столько глупая, сколько чудовищная». Она напомнила, что в 1918-1919 годах Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран.

«И это «как сто лет назад» относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе. То есть философия Де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции», — заключила Захарова.

Отметим, что Омелян, который возглавил министерство инфраструктуры Украины в апреле 2016 года, неоднократно делал громкие и оторванные от реальности заявления. Например, он говорил, что железнодорожное сообщение Украины и России «прекращается само по себе», хотя поезда до Петербурга и Москвы приносят больше всего прибыли Украинским железным дорогам. Кроме того, Омелян анонсировал запуск поездов по системе Илона Маска, что вызвало многочисленные саркастические комментарии.