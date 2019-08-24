«Спартак» вернется к переговорам с Тамезом 

Москва, 24 августа. Московский «Спартак» может вернуться к переговорам с полузащитником «Ниццы» Адриеном Тамезом. По словам источника Федерального агентства новостей, российский и французский клубы согласовали трансферную стоимость игрока - она составит 10 млн евро.

Однако сам француз не принял предложение столичного клуба в самый последний момент, и красно-белые обратились к другим кандидатурам. Но в случае, если «Спартаку» не удастся подписать другого игрока на эту позицию, клуб вернется к кандидатуре Тамеза и проведет еще один раунд переговоров.

Сообщается, что игрока не устроила предложенная ему зарплата в размере 1,8 млн евро в год. Не исключено, что «Спартак» увеличит предложение до 2,5 млн за год. При этом неизвестно, согласится ли на такие условия 25-летний футболист.

Тамез перешнл в «Ниццу» из «Валансьена» за 800 тысяч евро летом 2017 года. На его счету 78 матчей, 1 гол и 8 результативных передач. Стоит отметить, что футболист ранее выступал за юношеские сборные Франции, однако в дальнейшем принял решение играть за Камерун, но в составе национальной команды пока не дебютировал.