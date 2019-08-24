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Зеленский подготовил для Авакова новую должность

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Зеленский подготовил для Авакова новую должность

Киев, 24 августа. Украинские СМИ узнали о скорой смене должности министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Информация поступила от депутата Верховной рады Сергея Лещенко.

Лещенко в своем телеграм-канале сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский подготовил для Авакова новую должность.

«Вчера [22 августа] за один день получил из двух разных источников слух о том, что Арсена Авакова могут отправить на должность секретаря СНБОУ», — сообщил украинский депутат.

Лещенко отметил, что эта информация поступила к нему сразу от двух источников — из правоохранительных структур и из медийных кругов, пишет «Газета.ru».

«Насколько правдив слух  — узнаем на следующей неделе», — констатировал парламентарий.

Зеленский подготовил для Авакова новую должность

По его мнению Лещенко, уволить Авакова Зеленскому не позволяет чувство благодарности за то, что глава МВД сохранял нейтралитет во время выборов президента.    

На данный момент секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины является бывший министр финансов Александр Данилюк. Данилюка считают на Украине одним из основных претендентов на должность премьер-министра страны.

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара ранее заявил, что Зеленский продолжает следовать по пути своего предшественника Петра Порошенко и противоречить своим предвыборным обещаниям. Он добавил, что этому поведению есть два объяснения. Во-первых, возможно, Зеленский боится лично брать на себя инициативу. Второй причиной, считает Кожара, является отсутствие в команде президента «компетентных людей».

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