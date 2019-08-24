Киев, 24 августа. Украинские СМИ узнали о скорой смене должности министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Информация поступила от депутата Верховной рады Сергея Лещенко.

Лещенко в своем телеграм-канале сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский подготовил для Авакова новую должность.

«Вчера [22 августа] за один день получил из двух разных источников слух о том, что Арсена Авакова могут отправить на должность секретаря СНБОУ», — сообщил украинский депутат.

Лещенко отметил, что эта информация поступила к нему сразу от двух источников — из правоохранительных структур и из медийных кругов, пишет «Газета.ru».

«Насколько правдив слух — узнаем на следующей неделе», — констатировал парламентарий.

По его мнению Лещенко, уволить Авакова Зеленскому не позволяет чувство благодарности за то, что глава МВД сохранял нейтралитет во время выборов президента.

На данный момент секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины является бывший министр финансов Александр Данилюк. Данилюка считают на Украине одним из основных претендентов на должность премьер-министра страны.

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара ранее заявил, что Зеленский продолжает следовать по пути своего предшественника Петра Порошенко и противоречить своим предвыборным обещаниям. Он добавил, что этому поведению есть два объяснения. Во-первых, возможно, Зеленский боится лично брать на себя инициативу. Второй причиной, считает Кожара, является отсутствие в команде президента «компетентных людей».