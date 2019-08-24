Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем в торговой сфере

Вашингтон, 24 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон всегда готов к переговорам в торговой сфере с КНР, несмотря на решение повысить таможенные пошлины на китайские товары. Об этом американский лидер сообщил журналистам перед вылетом на саммит G7, который пройдет во Франции.

«Они [Китай] хотят переговоров. Да, я всегда открыт к переговорам», — сказал Трамп.

Президент США заявил, что у Вашингтона с Пекином «небольшая ссора», из которой, по мнению Трампа, Штаты «выйдут победителями». При этом американский лидер в очередной раз обвинил КНР, заявив, что Китай наживается на Штатах.

«Мы сегодня [в пятницу] ввели много пошлин на китайские товары. Они ввели против нас несколько, а мы против них — множество», — подчеркнул Трамп.

Кроме того, президент США выразил уверенность, что в сложившейся вокруг КНР ситуации виноваты его предшественники на посту главы государства.

«Они должны были что-то с этим сделать, и они не сделали. Я делаю это, и у меня нет выбора, потому что мы не собираемся ежегодно лишаться около триллиона долларов в пользу Китая. Китай понимает это», — отметил Дональд Трамп.

Напомним, ранее президент США анонсировал рост пошлин на товары из КНР на 15% с 1 сентября. Общая сумма повышения составит 300 миллиардов долларов. Таким образом Трамп отреагировал на решение КНР повысить пошлины на ввоз товаров из США на 10%. Также Китай с 25 декабря поднимет пошлины на ввоз американских автомобилей на 25%, сообщает «Ридус».

Ранее Дональд Трамп заявил, что США потеряли триллионы долларов из-за Китая. Президент США потребовал от американских компаний уйти с китайского рынка и вернуть производство на родину, передает Infox.ru.