В бундестаге выступили против возвращения России в G7

Берлин, 24 августа. Восстановление G8 путем возвращения России станет «неверным сигналом» Москве, заявил глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген.

Реттген считает, что для приглашения России в G7 «нет никаких причин». Он убежден, что Москва ведет некую «активную войну».

«И если это не изменится, Россия ни с кем не будет сотрудничать, но ей скажут, чтобы она вернулась в группу, это будет неверным сигналом», — заявил он в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Он также объяснил, почему в настоящее время решение вернуть Россию в «Большую семерку» будет не из лучших. Немецкий политик напомнил, что на данный момент среди западных стран царит раскол. Ситуация настолько непростая, что члены G7 не могут даже выпустить итоговое коммюнике. Реттген считает, что из-за этого «не имеет смысла принимать в члены Россию».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение лидера Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Предполагается, что глава Белого дома поднимет этот вопрос на встрече «Большой семерки» в Биаррице.

Накануне председатель Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер призвал участников G7 возобновить сотрудничество с Россией. Он отметил, что государства должны говорить друг с другом о противоречиях именно тогда, когда есть кризисные ситуации и конфликты.