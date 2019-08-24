Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог вовремя состыковаться с МКС

Москва, 24 августа. Корабль «Союз МС-14», на котором отправился в космический полет робот «Федор», не смог вовремя состыковаться с МКС. Об этом стало известно благодаря трансляции на сайте Роскосмоса.

Стыковка с МКС была запланирована на 08.30 24 августа. «Союз МС-14» приблизился к космической станции, ему оставалось пройти 96 метров, однако затем он начал отдаляться. Сейчас расстояние между кораблем и МКС составляет 280 метров.

Напомним, робот «Федор» направился в космос утром 22 августа. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14» успешно стартовала с 31-й площадки «Байконура» в 06.38 по московскому времени. Перед запуском «Федор» сказал «Поехали!», процитировав первого космонавта Юрия Гагарина.

Ранее стало известно, чем именно робот «Федор» будет заниматься на МКС. Он будет протирать внутренние поверхности космической станции, включая иллюминаторы, подсвечивать фонариком рабочую зону, помогая одному из космонавтов. Также в задачи робота войдет «стыковка-расстыковка специальных быстроразъемных штекерных соединителей, используемых в электропитании как внутри, так и снаружи станции», передает «Ридус». Научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин считает, что «Федора» отправили на МКС для отработки его движений в невесомости.

«Федор» пробудет на космической станции 17 суток. 6 сентября корабль с роботом на борту должен в автоматическом режиме отстыковаться от МКС и начать возвращение на Землю. Планируется, что «Федор» приземлится на «Байконуре» 7 сентября в 00.35 по московскому времени, передает телеканал «360».