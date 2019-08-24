Шойгу будет участвовать в торжествах в честь освобождения Молдавии от фашизма

Кишинев, 24 августа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Кишинев, чтобы принять участие в праздновании 75-летия освобождения Молдавии от фашизма. Об этом сообщила пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.

Ранее президент Молдавии анонсировал праздничные мероприятия по случаю 75-летия освобождения республики от фашизма и сообщил, что лично пригласил министра обороны России посетить Кишинев в эту знаковую дату.

Марковская отметила, что программой визита запланирована встреча с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, «министр обороны РФ проверит, как несут службу в зоне безопасности российские военнослужащие из состава контингента совместных миротворческих сил, дислоцированных в регионе», передали РИА Новости.

Президент Республики Молдова Игорь Додон ранее рассказал, что в ходе визита Шойгу планируется посещение мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм» — стратегического плацдарма на правом берегу реки Днестр, с которого началась легендарная освободительная Ясско-Кишиневская операция в 1944 году.

Отмечается, что в столице Молдавии в эту субботу будет открыт после реставрации памятник освободителям Кишинева, и состоится премьера снятого под эгидой президента страны документального фильма.

Вечером праздничные мероприятия традиционно завершит большой концерт на главной площади города.