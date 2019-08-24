Минобороны РФ сообщило об успешном пуске баллистических ракет «Булава» и «Синева»

Москва, 24 августа. Российские подводные лодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» успешно выполнили пуски баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» 24 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Уточняется, что пуски ракет были выполнены в соответствии с планом боевой подготовки. Ракету «Синева» запустили с подлодки «Тула», а «Булаву» — с «Юрия Долгорукого».

Ракеты были выпущены из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из акватории Баренцева моря. Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах «Чижа» в Архангельской области и «Кура» на полуострове Камчатка. В ходе пусков подтвердились заданные технические характеристики баллистических ракет, подводных лодок и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов.

Напомним, испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» начались в 2004 году. В 2018 году Р-30 «Булава» была принята на вооружение. Во время испытаний 23 пуска ракеты были признаны удавшимися, семь — неудачными, а два — частично удавшимися.

Ранее командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев рассказал об испытаниях стратегического ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и атомного подводного ракетного крейсера проекта «Ясень-М» «Казань». Испытания проходили в Баренцевом море.