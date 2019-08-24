Савченко рассказала о начале «украинизации» России

Киев, 24 августа. Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила, что скоро россияне будут легко понимать украинский язык. Об этом она рассказала телеканалу NewsOne.

По словам Савченко, «украинизация» России происходит в связи с трансляцией российским телевидением выступлений украинских политиков. При этом сама депутат отмечает, что ее украинскую речь обычно не переводят, а сопровождают субтитрами. Также Савченко заявила, что ее эфиры часто смотрят в России.

«Что хочу вам сказать — как бы не перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их не показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть, украинский язык звучит в российских эфирах», — отметила она.

Именно поэтому, по мнению Савченко, жители РФ скоро начнут легко понимать украинский язык.

«И я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка. Не так важно — суть в понимании», — цитирует Савченко URA.RU.

Напомним, на внеочередных парламентских выборах, которые прошли на Украине в июле, Надежда Савченко баллотировалась в Верховную раду в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области, однако ей удалось набрать всего восемь голосов, а в округе победил самовыдвиженец Александр Ковалев, пишет «Ридус». Провалившись на выборах, Савченко заявила, что украинцы выбрали не демократию, а авторитаризм, проголосовав за Владимира Зеленского на президентских выборах и поддержав представителей его партии «Слуга народа» на выборах в Раду.