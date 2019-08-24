Трамп заявил об увеличении пошлин на товары из Китая. События дня. ФАН-ТВ

США увеличат пошлины на товары из Китая Ответ на ответ, который порожден ответом. С 1 сентября США увеличат пошлины на товары из Китая на 15%. Хотя ранее Белый дом говорил всего о 10%. Общая сумма — 300 млрд долларов. Также с 1 октября на 5% вырастут сборы и на другие товары. Такое решение президент США Дональд Трамп объяснил вчерашним дополнительным введением пошлин Китаем. Впрочем, такая чехарда началась еще в прошлом году. И дальше по накатанной: то одни повысят, то другие. К компромиссу две страны никак не могут прийти.

СМИ: Москалькова встретилась с Вышинским Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась в Киеве с Кириллом Вышинским. Об этом сообщают местные СМИ. Как отмечают журналисты, омбудсмен пыталась убедить редактора РИА Новости Украина согласиться на обмен, от которого он ранее отказывался. Так ли это? Официальной информации пока не поступало. Однако поездка Москальковой в Киев и одновременно заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что обмен с Россией удерживаемых лиц может состояться в ближайшие дни, говорят о возможной встрече. Напомним, Кирилла Вышинского на Украине обвинили в госизмене. Причиной стали публикации журналиста, которые, вероятнее всего, не нравились прежней власти.

В КНДР провели запуск ракет И вновь над небом Кореи видны «неопознанные летающие объекты», а точнее снаряды. КНДР провела очередной пуск ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщили в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. За последний месяц это уже седьмые подобные испытания. Как уверены власти Японии и Южной Кореи, их соседи испытывают новые баллистические ракеты малой дальности. Сеул не раз призывал Пхеньян не усиливать напряженность в регионе.