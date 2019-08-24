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В Совфеде назвали причину антироссийской санкционной политики США

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В Совфеде назвали причину антироссийской санкционной политики США

Москва, 24 августа. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США вводят санкции против России, чтобы восстановить свое положение на мировой арене.

«У США политика одна — сдерживание России любой ценой, они теряют позиции в мире, они это чувствуют и пытаются восстановить свои пошатнувшиеся позиции таким путем», — сказал сенатор.

Напомним, ранее Госдепартамент США распространил уведомление о введении второго пакета санкций по «делу Скрипалей» с 26 августа. Эти меры включают в себя запрет на кредитование РФ американскими банками, а также ограничения экспорта из России. Новые санкции не будут касаться государственных компаний и вторичного рынка госдолга России, передает НСН.

Джабаров считает, что РФ переживет эти ограничения, как пережила и предыдущие ограничения.

«Не будем нервничать, мы знаем, куда нам двигаться, я думаю, что от этого мы станем только сильнее. Уже пять лет они вводят эти санкции, прямо на потоке, я думаю, что они видят — особых результатов эти санкции не достигли. Более того, в некоторых отраслях мы стали надеяться на себя и продвинулись достаточно хорошо вперед», — сказал сенатор в комментарии RT.

Напомним, «дело Скрипалей», ставшее причиной новых антироссийских санкций, связано с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, которых якобы отравили в британском городе Солсбери 4 марта прошлого года. Устанавливая виновных, Лондон нашел в этом происшествии «российский след». Британские власти обвинили в инциденте двух граждан РФ, которые в момент отравления находились в Солсбери.

Российская сторона неоднократно опровергала все обвинения. В МИД РФ подчеркнули, что британские коллеги не отвечают на многочисленные запросы по делу об отравлении Скрипалей, отказываются от совместного расследования и не предоставляют доступа к Скрипалям, хотя они являются гражданами России.

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Источник: RT
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