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Болтон намерен сорвать переход украинской компании «Мотор Сич» под контроль КНР

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Болтон намерен сорвать переход украинской компании «Мотор Сич» под контроль КНР

Нью-Йорк, 24 августа. Намерение китайской компании Skyrizon Aircraft приобрести единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич» — вызвало негативную реакцию в США. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов сообщает, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон стремится не допустить этого.

Согласно приведенной информации, в настоящее время прорабатывается время встречи Болтона и главы "Мотор Сич" на следующей неделе в Киеве. Этим занимаются сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и американского посольства на Украине. Так, американская сторона намерена переговорить с украинскими партнерами «по поводу амбиций Китая» и изложить свое мнение о том, на что способен Китай.

Как сказал один из источников газеты, речь идет о «стратегическом соревновании с Китаем».

«Все это является составной частью стратегии национальной безопасности и национальной обороны», — подчеркнул собеседник издания.

Пекин прежде всего заинтересован в модернизации парка воздушной техники большой грузоподъемности. По оценке экспертов в авиастроительной индустрии США, в этом плане Китай рассчитывает на помощь специалистов «Мотор Сич». Теперь американцы намерены не дать китайцам освоить эту технологию, пишет The Wall Street Journal.

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