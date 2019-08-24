В Германии рассказали, как США помогают России с «Северным потоком — 2»

Берлин, 24 августа. Президент США Дональд Трамп «играет на руку» России в строительстве «Северного потока — 2», отменив визит в Данию, пишет Welt.

Издание отмечает, что Трамп «повел себя как ребенок» после негативного комментария премьер-министра Дании об идее президента США купить Гренландию. При этом, подчеркивают журналисты, «на кону стоит многое». Еще в феврале американские дипломаты похвалили Данию за «верное решение» изучить проект строительства газопровода «Северный поток — 2» с точки зрения внешней политики и безопасности, в том числе — безопасности Украины. Позже глава минэнерго США Рик Перри подблагодарил Копенгаген за «острый взгляд на проблему».

По мнению авторов статьи, теперь Дания может мгновенно ответить на «инфантильную политику» Трампа выдачей разрешения России на строительство в датских территориальных водах «Северного потока — 2», но такая реакция, отмечают журналисты, все же маловероятна.

Ранее появилась информация о том, что Трамп рассматривает возможность приобретения у Дании самого большого острова в мире — Гренландии. Американский лидер сообщил, что интересуется этим вопросом «стратегически».

Копенгаген заявил, что Гренландия не продается, выразив надежду, что глава Белого дома «пошутил». Позже Трамп сообщил, что отменил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу острова.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство газопровода от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Дания остается единственной страной, которая до сих пор не дала согласия на проведение работ в ее территориальных водах.

Проект поддерживает целый ряд европейских стран, заинтересованных в стабильных поставках российского топлива. Против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина, которая не хочет лишиться доходов от транзита газа из РФ через свою территорию. США, рассматривающие Европу в качестве перспективного рынка сбыта для своего сжиженного газа, называют «Северный поток — 2» угрозой безопасности для европейских государств.

Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект, направленный на получение прибыли и бесперебойное обеспечение газом потребителей из Евросоюза.