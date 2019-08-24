Премьер Британии Джонсон обратился к украинцам на мове

Лондон, 24 августа. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в видеоролике, который был опубликован ко Дню независимости Украины.

Украинское посольство в Великобритании обнародовало видеоролик с участием Бориса Джонсона. На видео дипломаты зачитали слова песни Тараса Петриненко «Украина». В Конце ролика британский премьер воскликнул «Слава Украине!», на что сотрудники диппредставительства ответили «Героям слава!».

Напомним, этот лозунг использовался «Украинской повстанческой армией» (УПА1, экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).

Героизация УПА (запрещена в РФ) и ее лидеров Степана Бандеры и Романа Шухевича вызывает критику со стороны общественности, обвиняющих бандеровцев в тесном сотрудничестве с нацистами в годы Второй мировой войны и совершении целого ряда военных преступлений.

В частности, историки призывают не забывать о так называемой «волынской резне» — массовом уничтожении польского гражданского населения украинскими националистами в 1943 году на Волыни. По некоторым данным, число жертв ОУН-УПА (запрещена в РФ) может достигать 100 тысяч человек, среди которых мирные жители, в том числе — женщины и дети.

Напомним, Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании 24 июля текущего года, сменив на этом посту Терезу Мэй. Политик известен своим эксцентричным поведением и неоднозначными выходками. В частности, он стал первым премьером в истории Британии, въехавшим в резиденцию на Даунинг-стрит со своей подружкой Керри Симондс. При этом Джонсон состоит в официальном браке с другой женщиной.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Джонсон закинул ногу на стол в Елисейском дворце. Пользователи Сети осудили действия премьера, а его биограф Соня Пернелл назвала этот поступок «грубым и стыдным».

1 Организация запрещена на территории РФ.