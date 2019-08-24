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Утечка данных 90 тысяч клиентов зафиксирована в Mastercard

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Утечка данных 90 тысяч клиентов зафиксирована в Mastercard

Нью-Йорк, 24 августа. Международная платежная система Mastrcard уведомила власти Германии и Бельгии об утечке данных 90 тысяч клиентов.

Как сообщает агентство Bloomberg, взлом системы с данными клиентов был зафиксирован Mastercard 19 августа. Утечка коснулась «большого количества субъектов персональных данных», проживающих преимущественно в Германии. Точное число лиц, информация о которых попала в руки хакеров, не называется.

«С момента, когда стало известно об инциденте, мы получили множество вопросов и жалоб. Сообщаем пользователям: мы связались с Mastercard, чтобы получить дополнительную информацию, и следим за развитием ситуации вместе с ведомством по защите данных и другими представителями власти», — рассказал председатель Бельгийского ведомства по защите данных Дэвид Стивенс.

Накануне представители Mastercard сообщили также, что инцидент коснулся «клиентов программы Specials» в Германии. В компании заверили, что данная платформа уже отключена и «проблема не имеет отношения к платежной сети Mastercard».

Ранее «Известия» сообщили, что Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж

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Источник: ТАСС
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