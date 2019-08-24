Врачи рассказали о состоянии российской девочки, пострадавшей в Турции

Москва, 24 августа. Врачи из Петербурга, прибывшие в Турцию для оказания помощи 12-летней россиянке, рассказали о ее состоянии.

Сообщается, что специалисты из России смогли осмотреть девочку лишь во второй половине дня, поскольку турецкие коллеги не пускали их в реанимацию, ссылаясь на некие «технические трудности».

«Тем не менее, мы осмотрели девочку. Состояние остается тяжелым, но продолжается некоторая стабилизация. После коррекции, проведенной нами совместно с турецкими врачами, отмечается стабилизация по системе кровообращения, уменьшено количество кардиотонических препаратов, зарегистрировано снижение пульса и увеличение артериального давления», — рассказал главный детский анестезиолог-реаниматолог комитета здравоохранения Петербурга Владимир Копылов.

Специалист отметил, что российским медикам удалось уговорить турецких врачей допустить транспортировку девочки до компьютерного томографа, обследование на котором будет проведено в ближайшие сутки.

О происшествии с 12-летней туристкой из России стало известно во вторник. Генконсульство РФ в Анталье сообщило, что 18 августа в бассейне отеля «Санхилл» руку девочки засосало в сточное отверстие, в результате чего она провела под водой около пяти минут и получила множественные травмы. Папа ребенка при помощи семерых мужчин вытащил ее из бассейна, после чего на скорой помощи девочку доставили в больницу Бодрума. Позже было принято решение перевезти пострадавшую в клинику города Денизли, где есть отделение реанимации.

В генконсульстве подчеркнули, что случай признан страховым, все расходы на лечение ребенка в рамках установленного договором лимита возместит страховая компания. Туристическая компания также оказывает содействие родителям девочки.