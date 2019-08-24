КНДР провела очередной запуск ракет в сторону Японского моря

Сеул, 24 августа. Южная Корея зарегистрировала очередной запуск «неопознанных снарядов» с территории КНДР в сторону Японского моря.

По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракеты были запущены утром в субботу из провинции Хамген-Намдо.

«Наши военные следят за ситуацией на случай дополнительных запусков», — говорится в заявлении комитета.

Власти Японии склоняются к версии, что Пхеньян провел запуск баллистических ракет. Очередные запуски «неопознанных снарядов» стали седьмыми по счету за последний месяц. В ходе интенсивных испытаний «нового оружия» КНДР проводит запуски ракет с дальностью полета до 400 километров и максимальной высотой до 48 километров. В Южной Корее и Японии считают, что Северная Корея испытывает баллистические ракеты малой дальности нового типа.

Напомним, денуклеаризация Корейского полуострова обсуждалась в ходе встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, состоявшейся 30 июня в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Тогда стороны договорились начать рабочие контакты по вопросам ядерного разоружения КНДР. Переговоры так и не начались из-за совместных военных учений США и Южной Кореи, а также запусков ракет с территории Северной Кореи.

Как пишет RT, Сеул призвал не усиливать напряженность в регионе и выразил обеспокоенность проводимыми Пхеньяном испытаниями.