КНДР провела очередной запуск ракет в сторону Японского моря

Сеул, 24 августа. Южная Корея зарегистрировала очередной запуск «неопознанных снарядов» с территории КНДР в сторону Японского моря.
По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракеты были запущены утром в субботу из провинции Хамген-Намдо.
«Наши военные следят за ситуацией на случай дополнительных запусков», — говорится в заявлении комитета.
Власти Японии склоняются к версии, что Пхеньян провел запуск баллистических ракет. Очередные запуски «неопознанных снарядов» стали седьмыми по счету за последний месяц. В ходе интенсивных испытаний «нового оружия» КНДР проводит запуски ракет с дальностью полета до 400 километров и максимальной высотой до 48 километров. В Южной Корее и Японии считают, что Северная Корея испытывает баллистические ракеты малой дальности нового типа.
Напомним, денуклеаризация Корейского полуострова обсуждалась в ходе встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, состоявшейся 30 июня в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Тогда стороны договорились начать рабочие контакты по вопросам ядерного разоружения КНДР. Переговоры так и не начались из-за совместных военных учений США и Южной Кореи, а также запусков ракет с территории Северной Кореи.
Как пишет RT, Сеул призвал не усиливать напряженность в регионе и выразил обеспокоенность проводимыми Пхеньяном испытаниями.
«Участники встречи под председательством главы СНБ Чон Ый Ена выражают серьезную обеспокоенность новыми запусками и призывают Северную Корею воздержаться от действий, ведущих к эскалации напряженности», — говорится в сообщении администрации президента Южной Кореи.