CNN сообщил о сомнениях Трампа в эффективности G7

Вашингтон, 24 августа. Президент США Дональд Трамп назвал саммит G7 «бесполезной тратой времени», сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным телеканала, Трамп в течение последних месяцев несколько раз выражал недовольство в связи с необходимостью принимать участие в предстоящем саммите G7 в Биаррице. По его мнению, участники встречи уделяют слишком много внимания вопросам экологии.

Как заявил источник CNN в Белом доме, президент США «не понимает, зачем ему вообще быть на саммите G7» и считает его «бесполезной тратой времени». До конца весны нынешнего года в администрации Трампа вообще не было уверенности в том, что он отправится в Биарриц.

Американский лидер, в частности, негативно отзывался о необходимости обсуждать загрязнение океанов и защиту окружающей среды. Вместо этого он хотел бы посвятить время решению вопросов в области мировой экономики, внутренней ситуации в Соединенных Штатах и работе его администрации. В связи с этим помощники Трампа добивались того, чтобы в ходе саммита уделялось больше внимания экономическим вопросам.

О своем нежелании ехать на саммит Трамп упоминал и в ходе встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и другими коллегами. Те, в свою очередь, призывали президента США не пропускать встречу «большой семерки».

Саммит G7 пройдет во французском Биаррице с 24 по 26 августа. Там встретятся лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Одной из тем, как заявлял ранее Макрон, может стать обсуждение лесных пожаров в Бразилии. Ранее RT сообщил, что глава Франции назвал пожары в Амазонии «международным кризисом».