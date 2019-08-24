Зрителями «Тавриды-Арт» в первый день стали более 30 тысяч человек

Симферополь, 24 августа. Пресс-служба МВД по Крыму сообщила, что более 30 тысяч человек посетили фестиваль «Таврида-Арт» в первый день его работы.

В МВД отметили, что сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка на всех площадках фестиваля. По данным правоохранителей, никаких нарушений в первый день работы «Тавриды-Арт» не зарегистрировано.

«Зрителями стали свыше 30 тысяч крымчан и гостей региона», — говорится в сообщении МВД по Крыму.

Напомним, первый в России фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» стал частью арт-кластера «Таврида», в который входят также форум деятелей искусств и круглогодичный образовательный центр.

Фестиваль продлится до 26 августа, он проходит в бухте Капсель на юго-восточном побережье Крыма в районе Судака. В программе «Тавриды-Арт» — выступления ведущих артистов России и мира, различные акции, мастер-классы, перфомансы, вечеринки и активности, которые проводятся в круглосуточном режиме.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что британская The Guardian опубликовала фото с фестиваля «Таврида-Арт» в числе лучших снимков дня, сопроводив его подписью «Крым, Россия».