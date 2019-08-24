СМИ сообщили о встрече Москальковой с Вышинским

Киев, 24 августа. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась в Киеве с Кириллом Вышинским, сообщает издание «Вести».

Ранее посольство РФ на Украине сообщило о прибытии Москальсковой в Киев. О цели однодневного визита российского омбудсмена ничего не известно. О ее встрече с Вышинским рассказал представитель «Украинского правового контроля» Артур Журбин.

Сообщается, что Москалькова пыталась убедить Вышинского согласиться на обмен, от которого тот отказался ранее.

О возможном обмене удерживаемых в России и на Украине лиц заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По данным адвоката Валентина Рыбина, в обмене заключенными могут принять участие Александр Баранов, Максим Одинцов и Евгений Нефедов. По предварительным данным, обмен может произойти по формуле 33 на 33.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил, что удерживаемый в заключении руководитель портала РИА Новости Украина не писал заявление на обмен, а его представители не участвовали ни в каких переговорах.

«Мы обвинение не признаем. Понимаю, что для Украины крайне важно, чтобы Вышинский признал свою вину и чтобы не были озвучены в суде все доказательства, потому что они будут показывать, что не имеют законной силы и были получены незаконным путем», — рассказал Доманский.

Адвокат отметил, что планирует встретиться с Вышинским 27 августа, чтобы уточнить его позицию по возможному обмену.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в мае прошлого года. Его обвиняют в поддержке Донецкой и Луганской народных республик и государственной измене. Руководителю портала РИА Новости Украина может грозить до 15 лет лишения свободы. Сам журналист отвергает все обвинения, подчеркивая, что за время его работы СБУ ни разу не предъявляла ему никаких претензий.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что причиной ареста Вышинского стала его профессиональная деятельность.

В защиту Вышинского выступило международное журналистское сообщество. Более 250 представителей СМИ России и других стран мира подписали коллективное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая того освободить журналиста. Обеспокоенность судьбой журналиста высказывали также в ОБСЕ и в организации по вопросам свободы СМИ.