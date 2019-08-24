Кандидат на пост президента Туниса задержан по подозрению в коррупции

Тунис, 24 августа. Зарегистрированный кандидат на пост президента Туниса Набиль Карави задержан в пятницу по обвинению в коррупции.

Как сообщает местная радиостанция Mosaique FM, Карави и его родного брата подозревают в отмывании денег, полученных преступным путем, а также в уходе от налогов. Они задержаны и помещены в следственный изолятор.

Набиль Карави является одним из влиятельнейших предпринимателей Туниса. В частности, ему принадлежит оппозиционный телеканал Nessma.

За пост президента страны борются 26 зарегистрированных кандидатов из 97, подавших заявки на участие в выборах. Предвыборная кампания начнется в понедельник, 2 сентября и завершится 13 числа того же месяца. Сами выборы назначены на 15 сентября.

Как пишет «Газета.ру», предыдущий президент Туниса Каид Ас-Себси умер в июле нынешнего года на 93-м году жизни после экстренной госпитализации в одну из местных больниц. Власти страны какое-то время опровергали сообщения о смерти главы государства.