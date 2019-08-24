В технополисе «Эра» появится шесть новых направлений исследований

Анапа, 24 августа. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» организовал круглый стол по развитию военного технополиса «ЭРА».

Темой круглого стола стала «Стратегия научного развития Военного инновационного технополиса «ЭРА». В его работе приняли участие первый заместитель главы Минобороны РФ Руслан Цаликов и заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов.

В ходе совещания были детально рассмотрены шесть новых приоритетных научных направлений развития технополиса. В их числе «Малые космические аппараты», «Оружие на новых физических принципах», «Геоинформационные платформы», «Технологии развития ИИ» и морское направление. Работа по каждому из них уже ведется, отметили организаторы круглого стола.

«Минобороны создает хорошую площадку с прорывными технологиями. Появляется приток молодежи, приток идей, которые и должны здесь заземляться», — подчеркнул научный руководитель ВИТ «ЭРА» Михаил Ковальчук.

Эксперт обратил внимание участников круглого стола на тесную взаимосвязь между военными и гражданскими научными исследованиями, результаты которых могут успешно применять и в той, и в другой сферах.

«Сегодня значительную часть своей жизни наши современники проводят в виртуальном пространстве. Они общаются, испытывают эмоции, и этот процесс идет все дальше», — отметил Цаликов.

Минобороны РФ сегодня ведет активную работы по привлечению талантливых специалистов, развитию профессиональных компетенций военнослужащих-исследователей.

Напомним, технополис «ЭРА» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Его основная задача — создание и развитие военных и гражданских технологий во взаимодействии с Минобороны России и крупнейшими научными и образовательными организациями страны.