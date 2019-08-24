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Россия

В технополисе «Эра» появится шесть новых направлений исследований

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Новые направления развития обсудили в военном технополисе «ЭРА»

Анапа, 24 августа. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» организовал круглый стол по развитию военного технополиса «ЭРА».

Темой круглого стола стала «Стратегия научного развития Военного инновационного технополиса «ЭРА». В его работе приняли участие первый заместитель главы Минобороны РФ Руслан Цаликов и заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов.

В ходе совещания были детально рассмотрены шесть новых приоритетных научных направлений развития технополиса. В их числе «Малые космические аппараты», «Оружие на новых физических принципах», «Геоинформационные платформы», «Технологии развития ИИ» и морское направление. Работа по каждому из них уже ведется, отметили организаторы круглого стола.

«Минобороны создает хорошую площадку с прорывными технологиями. Появляется приток молодежи, приток идей, которые и должны здесь заземляться», — подчеркнул научный руководитель ВИТ «ЭРА» Михаил Ковальчук.

Новые направления развития обсудили в военном технополисе «ЭРА»

Эксперт обратил внимание участников круглого стола на тесную взаимосвязь между военными и гражданскими научными исследованиями, результаты которых могут успешно применять и в той, и в другой сферах.

«Сегодня значительную часть своей жизни наши современники проводят в виртуальном пространстве. Они общаются, испытывают эмоции, и этот процесс идет все дальше», — отметил Цаликов.

Новые направления развития обсудили в военном технополисе «ЭРА»

Минобороны РФ сегодня ведет активную работы по привлечению талантливых специалистов, развитию профессиональных компетенций военнослужащих-исследователей.

Напомним, технополис «ЭРА» был создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Его основная задача — создание и развитие военных и гражданских технологий во взаимодействии с Минобороны России и крупнейшими научными и образовательными организациями страны.

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Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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