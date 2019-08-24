Международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня» открылся в Москве

Москва, 24 августа. Международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня» открылся на Красной площади в Москве. Мероприятие проходит в 12 раз.

В этом году участникам предстоит выступить не только на главной сцене, но и в парках столицы, а также на ВДНХ. На фестиваль прибыли представители Азербайджана, Белоруси, Египта, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, Норвегии, Турции, а также Японии.

По информации RT, в праздничной программе запланировано дебютное выступление представителя Северной Кореи.

Гостей мероприятия приветствовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что усилиями участников создается настроение для всей российской столицы.

Ранее Газета.ru рассказывала о концертах, которые состоятся в ближайшее время в российской столице. Издание отмечает, что осенью россиян ждет насыщенная концертная программа.