«Яжемать» объяснила причины «гонки» на Mercedes с грудником на руках

Москва, 24 августа. Молодая москвичка, разогнавшаяся до 140 километров в час с грудным ребенком на руках, объяснила причины своего поступка.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, накануне в Сети появилось видео, на котором молодая женщина за рулем Mercedes с грудником на руках едет по Киевскому шоссе в Москве на скорости около 140 километров в час. Интернет-пользователи бурно отреагировали на случившееся, потребовав лишить «яжемать» прав на управление автомобилем.

Автор ролика подчеркнул, что женщина держала грудного ребенка одной рукой, а второй управляла машиной на бешеной скорости, «виляя по всей дороге» и мешая дорожному движению.

По данным «Пятого канала», автоледи взяла грудника на руки из-за его сильного плача, а остановиться посреди дороги не могла.

«Я за рулем в десяти километрах от дома, у меня заплакал девятимесячный малыш, мне пришлось взять его на руки. Это разовый случай», — пояснила женщина.

Она рассказала, что пошла на превышение скорости из-за того, что дом был уже близко, а ребенок плакал из-за голода.

«Видно на видео, что рядом со мной лежит детское кресло, из которого я вытащила ребенка буквально на четыре-пять минут, и ехала быстро, потому что до дома оставалось 10 километров, а ребенок был голоден, я же не могла остановиться на обочине», — сообщила женщина.

В столичном управлении ГИБДД заявили, что уже знают о случившемся и проводят проверку по данному факту.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Германии восьмлетний мальчик во второй раз за неделю угнал автомобиль родителей и попал в аварию.