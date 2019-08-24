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Четыре человека погибли в страшном ДТП под Армавиром

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дтпЧетыре человека погибли в страшном ДТП под Армавиром

Армавир, 24 августа. Четыре человека погибли в ДТП недалеко от Армавира в Краснодарском крае. Трагедия произошла на федеральной автодороге Р-217 «Кавказ» в районе поселка Заветный. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей. Лобовое столкновение двух автомобили Nissan и Opel унесло жизни четырех людей.

Известны имена погибших:

1. Панин Александр Викторович 1954 г.р., г. Армавир (водитель).

2. Наилян Вагинат 1984 г.р. Гражданин Армении.

3. Агаборян Анна Аветисовна 1988 г.р. Гражданка Армении.

4. Аганесян Маго 1938 г.р. Гражданин Армении.

Также пострадала гражданка Армении Данакаян Гаяне. Она доставлена в местную больницу. Ранее стало известно о гибели пяти человек в ДТП в Московской области. Газета.ru уточняет, что двое погибших — дети.

Также ФАН публиковал снимки с места аварии в Тульской области.

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