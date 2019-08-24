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Трамп анонсировал резкое увеличение пошлин на товары из КНР

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Трамп анонсировал резкое увеличение пошлин на товары из КНР

Вашингтон, 24 августа. Президент США Дональд Трамп анонсировал увеличение пошлин на товары из КНР на общую сумму 300 млрд долларов на 15%.

США повысят пошлины на группу китайских товаров на общую сумму 300 млрд долларов с 1 сентября не на 10%, как сообщалось ранее, а на 15%. Кроме того, с 1 октября будут повышены пошлины на другую группу товаров объемом 250 млрд долларов не на 25%, а на 30%.

Решение президента США последовало за введением Китаем дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 млрд долларов в год. Речь идет о списке из более чем пяти тысяч товаров, пошлины на которые будут повышены с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг КНР стал ответом на анонсированное ранее Вашингтоном повышение пошлин на китайские товары.

«Китай не должен был вводить новые тарифы на товары. С 1 октября товары и продукция из Китая объемом 250 млрд долларов, облагающиеся сейчас налогом в размере 25%, будут облагаться налогом в размере 30%. Кроме того, оставшиеся товары объемом 300 млрд долларов, которые должны были облагаться налогом с сентября в размере 10%, будут облагаться налогом в 15%. Спасибо за понимание в этом вопросе!» — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Китай приостановил покупку сельхозтоваров из США и анонсировал возможное повышение пошлин на эту группу товаров.

Трамп анонсировал резкое увеличение пошлин на товары из КНР

Как пишет «Газета.ру», в мае нынешнего года Вашингтон уже повысил пошлины до 25% на товары на сумму 250 млрд долларов. По словам Трампа, США «глупейшим образом» теряли триллионы долларов из-за Китая.

«Они крали нашу интеллектуальную собственность стоимостью в сотни миллиардов долларов каждый год и хотят продолжать это. Я не позволю этому случиться. Нам не нужен Китай и, откровенно говоря, мы намного лучше будем справляться без него», — заявил американский президент.

Торговая война между США и КНР продолжается с 2018 года, когда Дональд Трамп решил ввести пошлины на импорт группы китайских товаров. В результате торговый оборот между двумя странами по итогам прошлого года сократился на 14,6%.

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Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
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