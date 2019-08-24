Малышеву раскритиковали за видео женщины с припадком

Москва, 24 августа. Известная ведущая Елена Малышева подверглась критике за видео зрительницы, которой стало плохо на съемках выпуска программы «Здоровье с Еленой Малышевой».

В ходе съемок женщина внезапно почувствовала недомогание. Малышева запечатлела этот эпизод на видео, которое выложила в социальной сети. Она снабдила запись советами о том, как следует действовать в подобной ситуации.

«Если вы стали свидетелем такой ситуации, надо знать правила. Поверните голову человека набок; Проследите чтобы он не травмировался; Не пытайтесь открыть рот; Обязательно вызовите Скорую помощь», — рекомендует врач-терапевт.

Поступок телеведущей вызвал преимущественно негативную реакцию общества. По мнению многих пользователей социальных сетей, Малышева нарушила врачебную тайну. Один из участников дискуссии назвал публикацию подобной записи подлостью.

«Как это подло, показывать на всю страну этот эпизод», — возмутился один из пользователей.

Ранее известная актриса Анастасия Заворотнюк отменила свое участие в спектакле. Это обстоятельства многие СМИ связали с появившимися слухами о серьезной болезни актрисы. У нее якобы диагностировали рак мозга. Сама Заворотнюк рассказала, что речь идет об отмене ее участия лишь в одном спектакле. Она объяснила, что оформляет документы для выезда Соединенные Штаты, передает Газета.ru.

Также сообщалось, что Малышева начала ставить диагнозы, исходя из текстов песен. Выпуск программы «Жить здорово» получил название «Сердечный диагноз. В ходе программы Алексей Огурцов не сумел поставить диагноз по тексту песни «Мое сердце».