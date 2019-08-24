Коллега Заворотнюк прокомментировал слухи о болезни актрисы

Москва, 24 августа. Актриса Ирина Сотикова прокомментировала информацию о болезни своей коллеги Анастасии Заворотнюк.

Накануне СМИ сообщили о том, что у Заворотнюк выявили рак головного мозга. По мнению Сотиковой, слухи о состоянии здоровья могут быть преувеличены. Она также прокомментировала вынужденную замену Заворотнюк в спектакле «Все мужчины делают это», который состоялся 8 августа. По ее словам, на каждую роль в спектакле готовятся несколько исполднителей, поэтому ситуацию нельзя назвать форс-мажорной.

«За Настю я уже выходила, так что эта ситуация не стала каким-то форс-мажором. А о состоянии ее здоровья мне ничего не известно, нам об этом никто не докладывал», — цитирует kp.ru.

Ранее сведения о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк прокомментировал директор артистки. По его словам, артистка была вынуждена пропустить выступления по семейным обстоятельствам — в связи с необходимостью оформления документов. Он заверил, что у звезды «Прекрасной няни» нет проблем со здоровьем.

«Я вообще не знаю, что они там написали. Я не занимался этим спектаклем, про этот спектакль никаких договоренностей у меня не было. Второе — с Настей все нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, Настя здорова», — передает слова агента Газета.ru.

Также стало известно о возможном запрете на выезд Заворотнюк за рубеж из-за накопившейся задолженности. Между тем, представители актрисы опровергли эту информацию. По их словам, у Заворотнюк нет никаких проблем с выездом за границу, пишет газета «Известия».