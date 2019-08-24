Сирия итоги недели 18 – 24 августа: армия Сирии освободила Хан-Шейхун и зачистила «Латаминский котел»

Наступление на Идлиб На этой неделе Сирийская арабская армия продолжила стремительное продвижение на юге провинции Идлиб, освобождая новые территории от террористов. 16 августа войска САР отбили населенные пункты Мадайя и Аль-Арджахи в западных предместьях Хан-Шейхуна. Активные военные действия САА вынудили оставшихся в этой зоне радикалов бежать в сам город Хан-Шейхун, который превратился в один из самых крупных блокпостов джихадистов в Идлибе. Кроме того, рядом располагается важнейшая магистраль М5, связывающая Алеппо и Дамаск. В ходе операции спецотряды Сирийской арабской армии отбили у террористов еще четыре поселка, дополнительно расчистив путь к ключевому форпосту боевиков. Под контроль правительственных сил вернулись поселения Хирбет-Абидин, Магар Аль-Ханта и Хорш Ат-Тавиля. В результате наступающим с западного и восточного направлений частям САА осталось пройти всего около 16 километров, чтобы сформировать кольцо блокады вокруг дислоцирующихся в Хан-Шейхуне исламистских бандгрупп из состава «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) и «Джейш Аль-Иззы».

«Латаминский котел» захлопнут Успешные действия на всех участках фронта позволили Сирийской арабской армии замкнуть кольцо окружения вокруг города Хан-Шейхун— 20 августа передовые отряды САА, наступавшие с востока, с направления Ас-Сукейка, встретились с отрядами, которые наступали с запада. После того как сирийская армия взяла под контроль холм Телль ат-Тараи, у террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» не осталось простых путей для отступления из «Латаминского котла». Остатки террористических группировок, лояльных «Тахрир аш-Шам», сохранили присутствие в районе турецкого наблюдательного пункта близ города Мурек. Источники сообщили, что боевики, оставшиеся в «котле» в провинции Хама, стремятся уйти от ударов САА в зоне относительной безопасности рядом с наблюдательным пунктом.

Освобождение Хан-Шейхуна Сама же операция по освобождению Хан-Шейхуна прошла в несколько этапов. 18 августа сирийские правительственные войска вступили в город после ожесточенных боев с террористами запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра» и боевиками группировки «Джейш аль-Изза». Уже 19 августа сирийские правительственные войска взяли под контроль контрольно-пропускной пункт Аль-Факир на окраине Хан-Шейхуна, а также окружила населенный пункт с севера и запада, освободив от террористов вершины холма Таль-Нар и высоту Теллет-Нимр. Данные позиции позволили САА держать под огнем территорию всего Хан-Шейхуна, а также проходящее поблизости шоссе М-5, соединяющее Дамаск и Алеппо. 21 августа вечером в Хан-Шейхун вошли подразделения «Сил Тигра», части САА вошли в Хан-Шейхун со всех направлений и начали зачистку. Выяснилось, что после частичного окружения города, банды джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам» покинули Хан-Шейхун, и к 22 августа силы сирийской армии уже контролировали город полностью.

Турция не успела на помощь боевикам На фоне успехов сирийской армии, Турция попыталась хоть немного сдержать продвижение правительственных войск, направив подкрепление для радикалов в Идлиб. По данным источников, боевики группировки «Ахрар аш-Шам» и банды так называемого «Первого корпуса» «Сирийского свободной армии» вышли из Африна и направились в сторону Идлиба. Конвои с боевиками и тяжелой техникой прибыли в города Серакиб, Тель-Тукан и Кафр-Лусин. Однако дальнейшее продвижение турецких конвоев было остановлено действиями ВВС Сирии. 19 августа военные самолеты нанесли удар по колонне боевиков, которая сопровождала один из турецких конвоев у Хан-Шейхуна. По данным источников, в результате удара скончался полевой командир «Файлак аш-Шам», два боевика были ранены. Официальный Дамаск осудил оказание Турцией военной помощи бандформированиям в Идлибе, особо отметив, что действия Анкары являются посягательством на национальный суверенитет Сирии.

Зачистка «Латаминского котла» 23 августа сирийская армия продолжила продвижение в провинции Хама, расчищая образовавшийся «Латаминский котел». Правительственные войска Сирии освободили некогда ключевые форпосты боевиков - Кафр-Зету, Аль-Латамину, Латмин и Телль-Фас. Все они были оставлены джихадистами, стремившимися как можно скорее покинуть закрывающийся «котел». Уже к вечеру Генштаб ВС САР объявил об успешном окончании операции - район от Аль-Латамины до Хан-Шейхуна был полностью освобожден сирийскими войсками. Кроме того, в пятницу правительственная армия окружила наблюдательный пункт турецких военных в сирийском Муреке. Как сообщают источники в Twitter, части САА вошли в Мурек с северного направления, не встретив никакого сопротивления, так как боевики бросили свои позиции, и встали напротив турецкого наблюдательного пункта, созданного на базе меморандума по деэскалации зоны «Идлиб», подписанного Россией и Турцией. Россия официально предложила обеспечить безопасный выход турецких военных, дислоцированных в пункте наблюдения в районе Мурека в Хаме в зону операции «Щит Евфрата» на севере Алеппо. Тем не менее, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу официально заявил, что Турция «не собирается менять расположение пункта наблюдения». Тем временем, армия Турции приступила к созданию нового наблюдательного пункта на территории Идлиба — после того как наблюдательный пункт в Муреке на севере Хамы был фактически потерян, новый наблюдательный пункт разместится прямо на трассе М-5 в районе города Хиш.