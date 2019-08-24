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Компания Black Star выпустила специальную коллекцию футболок ко Дню флага России

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Компания Black Star выпустила специальную коллекцию футболок ко Дню флага России

Москва, 24 августа. Компания Black Star выпустила лимитированную коллекцию футболок в честь Дня флага России. Стильный предмет одежды можно бесплатно получить 24 августа на проспекте Сахарова в Москве.

Желающие приобрести футболку должны выполнить одно условие: разместить комментарий под новостью о выходе новинки в официальном аккаунте Black Star в социальной сети Instagram.

Компания Black Star принадлежит российскому исполнителю Тимуру Юнусову, более известному под сценическим псевдонимом Тимати.

Ранее двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила соотечественников с Днем государственного флага.

«Поздравляю всех с днем российского флага! Нет цветов красивее, чем цвета родного флага для любого спортсмена. Я восхищаюсь, горжусь и постараюсь не подвести!», — цитирует фигуристку Газета.ru.

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