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Пятиэтажный дом частично обрушился в ХМАО, ФАН публикует видео

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Пятиэтажный дом частично обрушился в ХМАО, ФАН публикует видео

Ханты-Мансийск, 23 августа. В городе Мегион (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение жилой пятиэтажки. По предварительной информации, ни один человек в результате ЧП не пострадал.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, около 21.00 в жилом доме №16 по улице Садовой обрушился парапет во время проведения работ по капитальному ремонту крыши. Жильцов третьего и четвертого подъезда временно эвакуировали. Два автомобиля и мотоцикл получили повреждения. После осмотра здания специалисты установили, что сейчас угрозы для безопасности людей нет. Жителям разрешили вернуться в свои квартиры, желающим предложили переехать в пункт временного размещения.

В распоряжении ФАН также оказалось видео, снятое в первые минуты после обрушения.


 

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