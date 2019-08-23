Боевики в Сирии обстреляли более 20 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия и Идлиб

Москва, 23 августа. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что за минувшие сутки боевики подвергли обстрелам 21 населенный пункт в провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия.

Согласно приведенным данным, накануне было зафиксировано 30 обстрелов. Так, под обстрелы со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований попали такие населенные пункты, как Мгарет-Марза провинции Идлиб, Кермель, Сафсафа, Чекурджак, Сандран, Эль-Харуф, Бейт-Джнауро, Айн- эль-Кантара, Сараф, Калаат-Марза, Эль-Арейм, Санджека, Ардаш-Даг, Кара-Джагез, Айн-Слеймо провинции Латакия, Биньямин, Сабикия, Кафр-Хамра, Маканис- эд-Дувайри, Хирбатхирс, Халаса провинции Алеппо.

