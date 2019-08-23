В Киеве пообещали поднять украинский флаг над Владивостоком

Киев, 23 августа. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком.

Болезненная реакция политика связана с заявлением Макрона о необходимости создания общего европейского пространства от Лиссабона до Владивостока. Открывая выставку «Фактор свободы» в столице, Омелян выразил уверенность, что Киев возьмет верх в «очередной украинско-российской битве».

«Я более чем уверен, что европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока, они правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг», — цитирует «Политнавигатор».

Более того, по его мнению, такое положение вещей имело место столетие назад.

Владимир Омелян возглавил министерство инфраструктуры Украины в апреле 2016 года. На высоком посту он запомнился громкими обещаниями, оторванными от украинских реалий. В частности, политик анонсировал запуск поездов по системе Илона Маска, что вызвало многочисленные саркастические комментарии.

Министр также выступал за прекращение железнодорожного сообщения с Россией, хотя именно поезда в Москву и Петербург удерживают лидирующие позиции по уровню прибыльности для «Укрзализныци» (рус. – Украинские железные дороги — прим. ФАН).

Омелян также известен своим «патриотизмом». На словесном уровне политик демонстрирует неизменную любовь и преданность Украине. Но каждый раз, когда приходит время рожать, его супруга неизменно оказывается в Соединенных Штатах.

Ранее Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Об этом писала Газета.ru.