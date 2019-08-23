Число жертв камнепада в Дагестане увеличилось до четырех, ФАН публикует фото с места ЧП

Махачкала, 23 августа. Четыре человека стали жертвами камнепада в Цумадинском районе Дагестана. Пресс-служба МВД по республике сообщает, что автомобиль ВАЗ-2107 в результате камнепада рухнул в обрыв высотой более 500 метров.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, погибла семья из четырех человек, которая возвращалась домой с поля после сбора черники. На обратном пути начался камнепад, из-за чего машина сорвалась с дороги и упала в обрыв. В результате случившегося мужчина 1982 г. р., женщина 1983 г. р. и ребенок 2009 г. р. скончались на месте. Второй ребенок 2004 г. р. умер позже — после ЧП он находился в больнице в состоянии комы.

В распоряжении ФАН также оказались фото с места происшествия.