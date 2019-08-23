«Умное голосование» Навального продвигает кандидатов с судимостями, заявили в «Яблоке»

Санкт-Петербург, 23 августа. Глава фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский выступил против идеи «умного голосования», которую поддерживает блогер Алексей Навальный.
Он напомнил о самоотводе кандидата в депутаты столичной Думы от КПРФ Владислава Колмагорова в связи с информацией о судимости.
«А теперь представьте себе, что Колмагоров не снялся бы. И прошел в Мосгордуму. И немедленно стал бы там голосовать так, как надо тем, кто сейчас настоятельно попросил его сняться. Что на это сказали бы организаторы «умного голосования»?», — задается вопросом Вишневский.
Накануне с критикой идеи «умного голосования» выступила журналистка Рынска. Она также рассказала о намерении испортить избирательный бюллетень и посетовала на плохую работу головы.
Ранее в ЦИК РФ ответили на предложение о переносе выборов в Мосгордуму. Об этом писала RT.