«Умное голосование» Навального продвигает кандидатов с судимостями, заявили в «Яблоке»

Санкт-Петербург, 23 августа. Глава фракции «Яблоко» в Заксобрании Петербурга Борис Вишневский выступил против идеи «умного голосования», которую поддерживает блогер Алексей Навальный.

Он напомнил о самоотводе кандидата в депутаты столичной Думы от КПРФ Владислава Колмагорова в связи с информацией о судимости.

«А теперь представьте себе, что Колмагоров не снялся бы. И прошел в Мосгордуму. И немедленно стал бы там голосовать так, как надо тем, кто сейчас настоятельно попросил его сняться. Что на это сказали бы организаторы «умного голосования»?», — задается вопросом Вишневский.

Накануне с критикой идеи «умного голосования» выступила журналистка Рынска. Она также рассказала о намерении испортить избирательный бюллетень и посетовала на плохую работу головы.

Ранее в ЦИК РФ ответили на предложение о переносе выборов в Мосгордуму. Об этом писала RT.