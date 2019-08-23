Фестиваль гигантских китайских фонарей в Петербурге. ФАН-ТВ

В Приморском парке победы стартовал фестиваль гигантских китайских фонариков. Этот праздник более двух тысяч лет является традиционным для восточной культуры и в наши дни он «колесит» по всему миру.

Все инсталляции представляют собой световые фигурки разных животных или растений. Формы, цвета, композиции — все это прошло через века и дошло до наших дней в таком же виде, как это было две тысячи лет назад. В парке установили 26 инсталляций и около 500 световых фигур.

Каждая композиция индивидуальна и единична в своем исполнении. Фигурки изготовлены из риса, шелка и других материалов. Некоторые композиции, например с обезьянами, сопровождаются животными криками.

Такой фестиваль позволяет близко познакомиться с китайской культурой. Инсталляции символизируют различные китайские праздники.

«Все эти образы и фигуры пришли из китайской мифологии. Это исконно-китайские традиции. Например, персиковое дерево символизирует бессмертие и благосостояние», — рассказывает Госпожа Фэй, организатор фестиваля китайских фонарей.

Кроме фонарей на празднике гости смогут увидеть традиционные китайские танцы, национальные блюда и костюмы, а особо смелые могут рискнуть узнать, что их ждет в будущем.