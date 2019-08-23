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Фестиваль гигантских китайских фонарей в Петербурге. ФАН-ТВ

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В Приморском парке победы стартовал фестиваль гигантских китайских фонариков. Этот праздник более двух тысяч лет является традиционным для восточной культуры и в наши дни он «колесит» по всему миру.

Фестиваль гигантских китайских фонарей в Петербурге. ФАН-ТВ

Все инсталляции представляют собой световые фигурки разных животных или растений.  Формы, цвета, композиции — все это прошло через века и дошло до наших дней в таком же виде, как это было две тысячи лет назад. В парке установили 26 инсталляций и около 500 световых фигур.

Фестиваль гигантских китайских фонарей в Петербурге. ФАН-ТВ

Каждая композиция индивидуальна и единична в своем исполнении. Фигурки изготовлены из риса, шелка и других материалов. Некоторые композиции, например с обезьянами, сопровождаются животными криками.

Фестиваль гигантских китайских фонарей в Петербурге. ФАН-ТВ

Такой фестиваль позволяет близко познакомиться с китайской культурой. Инсталляции символизируют различные китайские праздники.

Фестиваль гигантских китайских фонарей в Петербурге. ФАН-ТВ

«Все эти образы и фигуры пришли из китайской мифологии. Это исконно-китайские традиции. Например, персиковое дерево символизирует бессмертие и благосостояние», — рассказывает Госпожа Фэй, организатор фестиваля китайских фонарей.

Фестиваль гигантских китайских фонарей в Петербурге. ФАН-ТВ

Кроме фонарей на празднике гости смогут увидеть традиционные китайские танцы, национальные блюда и костюмы, а особо смелые могут рискнуть узнать, что их ждет в будущем.

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