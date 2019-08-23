Москва, 23 августа. Российская журналистка Божена Рынска подвергла критике идею «умного голосования» в понимании блогера Алексея Навального. Соответствующий пост она разместила на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Рынской, стратегия голосования за любую политическую силу, кроме «Единой России», не является актуальной. Журналистка уточнила, что в момент написания комментария голова у нее работала неважно.

«Умное голосование» Навального, (если я правильно понимаю, а у меня голова не очень хороша сейчас) это кто угодно, кроме ЕР. Но это неминуемо приводит к голосованию за КПРФ, ЛДПР и СР», — полагает автор публикации.

Рынска также созналась, что на предстоящих выборах планирует испортить избирательный бюллетень.

В Москве прошла серия несанкционированных акций в поддержку «независимых кандидатов», не допущенных к выборам в столичную Думу из-за массовой фальсификации подписей в свою поддержку.

Выяснилось, что часть электората «оппозиционеров» уже давно находится на кладбищах Москвы. Общее число недостоверных подписей существенно превысило предельно установленный законодательством уровень. Также была обнаружена квартира, где подделывались подписи в поддержку юриста так называемого ФБК Любови Соболь.