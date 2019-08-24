Сирия новости 24 августа 07.00: сирийская армия обнаружила туннель ХТШ, «спящая ячейка» ИГИЛ обезврежена курдами

Сирия, 24 августа. Сирийская армия обнаружила туннель боевиков и склад боеприпасов. «Спящая ячейка» ИГИЛ1 обезврежена курдами в ходе рейда. В Иракском Курдистане турецкая армия вынудила местное население эвакуироваться в безопасные зоны. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили совместный боевой вылет с ВВС Сирии и нанесли удар по укрытиям боевиков в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе обнаружили туннель и боеприпасы, оставленные при отступлении радикалов из Ат-Тамании.

«Исламское государство1»: потеряло несколько боевиков в Дейр-эз-Зоре в результате рейда курдских отрядов SDF.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреляла курдские отряды на севере Алеппо.

Курды: обмениваются ударами на севере Алеппо с протурецкими боевиками, на севере Ирака эвакуируются из зон боевых действий турецкой армии.

Провинция Латакия

Сирийская арабская армия (САА) продолжает операцию на севере провинции Латакия. Несмотря на авиаудары и постоянные атаки, САА не удается продвинуться в районе населенного пункта Кабана, где удерживают позиции террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана». Новостной портал Masar Press Net сообщил, что самолеты ВКС РФ совместно с ВВС Сирии совершили авианалет на позиции боевиков в районе Кабаны и Курдских гор. Как сообщает агентство Al Masdar, авиация интенсивно использует вертолеты и самолеты, чтобы сломить оборону джихадистов.

Провинция Алеппо

Ожесточенные столкновения произошли между протурецкими боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА) у деревни Джеб-аль-Дум, к северу от города Аль-Баб. ССА столкнулись со отрядами «Сирийских демократических сил» (SDF). Стороны обменивались ударами из средней и крупнокалиберной артиллерии. Перестрелки также фиксировались в районе деревни Курхюк, как передает Сирийская обсерватория по правам человека. В последние дни в северных районах Алеппо столкновения между курдскими радикалами и протурецкими боевиками приобрели ежедневный характер. Сообщений о жертвах пока что не опубликовала ни одна из сторон конфликта.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает информагентство Euphrates Post, в городе Басра прошел совместный рейд курдов SDF и солдат международной коалиции после учащения нападений «спящих ячеек» «Исламского государства» в зонах курдской оккупации. В ходе рейда было задержано несколько местных жителей. Для допроса их вывезли в неизвестном направлении, дальнейшая их судьба пока неизвестна.

В городе Хаваидж курдские бойцы обезвредили несколько бывших боевиков «Исламского государства», однако во время ареста некоторым удалось сбежать, как передает новостной портал Deir Ezzor 24.

Провинция Идлиб

Как сообщает информагентство SANA в районе города Ат-Тамания, где сирийской армией был разрушен опорный пункт джихадистов «Джебхат ан-Нусры»1, был обнаружен протяженный туннель, которым пользовались боевики. Разветвленная сеть подземных переходов была вырыта боевиками в горах и ранее была призвана защитить их от ударов военной авиации. Туннели включают в себя ряд «оперативных штабов», которые якобы использовались боевиками для планирования своих действий. Также сирийской армией было захвачено брошенное радикалами оружие и боеприпасы.

Ирак

В Иракском Курдистане продолжается эвакуация местных жителей из деревень. Поскольку турецкие обстрелы с воздуха и земли по предполагаемым укрытиями курдских радикалов «Рабочей партии Курдистана» (РПК) не прекращаются и зачастую наносят серьезный материальный ущерб поселениям, курды начали покидать районы, где турецкая армия проводит рейд в рамках операции «Коготь – 2», как сообщает новостной портал Kurdistan 24. За последний год Турция значительно активизировала военные операции против курдов, что привело к эвакуации мирных десятков деревень в районах, расположенных вблизи границ, заявили курдская администрация. В одной только провинции Атруш и в провинции Дахук за последнее время из-за угрозы турецких военных самолетов было эвакуировано более 18 деревень.

1 Организация запрещена на территории РФ.