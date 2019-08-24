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Сирия новости 24 августа 07.00: сирийская армия обнаружила туннель ХТШ, «спящая ячейка» ИГИЛ обезврежена курдами

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Сирия новости 24 августа 07.00: сирийская армия обнаружила туннель ХТШ, «спящая ячейка» ИГИЛ обезврежена курдами

Сирия, 24 августа. Сирийская армия обнаружила туннель боевиков и склад боеприпасов. «Спящая ячейка» ИГИЛ1 обезврежена курдами в ходе рейда. В Иракском Курдистане турецкая армия вынудила местное население эвакуироваться в безопасные зоны. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили совместный боевой вылет с ВВС Сирии и нанесли удар по укрытиям боевиков в Латакии. 

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе обнаружили туннель и боеприпасы, оставленные при отступлении радикалов из Ат-Тамании. 

«Исламское государство1»: потеряло несколько боевиков в Дейр-эз-Зоре в результате рейда курдских отрядов SDF.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреляла курдские отряды на севере Алеппо. 

Курды: обмениваются ударами на севере Алеппо с протурецкими боевиками, на севере Ирака эвакуируются из зон боевых действий турецкой армии. 

Карта военных действий в Сирии

Провинция Латакия

Провинция Латакия

Сирийская арабская армия (САА) продолжает операцию на севере провинции Латакия. Несмотря на авиаудары и постоянные атаки, САА не удается продвинуться в районе населенного пункта Кабана, где удерживают позиции террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана». Новостной портал Masar Press Net сообщил, что самолеты ВКС РФ совместно с ВВС Сирии совершили авианалет на позиции боевиков в районе Кабаны и Курдских гор. Как сообщает агентство Al Masdar, авиация интенсивно использует вертолеты и самолеты, чтобы сломить оборону джихадистов.

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Ожесточенные столкновения произошли между протурецкими боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА) у деревни Джеб-аль-Дум, к северу от города Аль-Баб. ССА столкнулись со отрядами «Сирийских демократических сил» (SDF). Стороны обменивались ударами из средней и крупнокалиберной артиллерии. Перестрелки также фиксировались в районе деревни Курхюк, как передает Сирийская обсерватория по правам человека. В последние дни в северных районах Алеппо столкновения между курдскими радикалами и протурецкими боевиками приобрели ежедневный характер. Сообщений о жертвах пока что не опубликовала ни одна из сторон конфликта.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает информагентство Euphrates Post, в городе Басра прошел совместный рейд курдов SDF и солдат международной коалиции после учащения нападений «спящих ячеек» «Исламского государства» в зонах курдской оккупации. В ходе рейда было задержано несколько местных жителей. Для допроса их вывезли в неизвестном направлении, дальнейшая их судьба пока неизвестна.

В городе Хаваидж курдские бойцы обезвредили несколько бывших боевиков «Исламского государства», однако во время ареста некоторым удалось сбежать, как передает новостной портал Deir Ezzor 24.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Как сообщает информагентство SANA в районе города Ат-Тамания, где сирийской армией был разрушен опорный пункт джихадистов «Джебхат ан-Нусры»1, был обнаружен протяженный туннель, которым пользовались боевики. Разветвленная сеть подземных переходов была вырыта боевиками в горах и ранее была призвана защитить их от ударов военной авиации. Туннели включают в себя ряд «оперативных штабов», которые якобы использовались боевиками для планирования своих действий. Также сирийской армией было захвачено брошенное радикалами оружие и боеприпасы.

Ирак

Ирак

В Иракском Курдистане продолжается эвакуация местных жителей из деревень. Поскольку турецкие обстрелы с воздуха и земли по предполагаемым укрытиями курдских радикалов «Рабочей партии Курдистана» (РПК) не прекращаются и зачастую наносят серьезный материальный ущерб поселениям, курды начали покидать районы, где турецкая армия проводит рейд в рамках операции «Коготь – 2», как сообщает новостной портал Kurdistan 24. За последний год Турция значительно активизировала военные операции против курдов, что привело к эвакуации мирных десятков деревень в районах, расположенных вблизи границ, заявили курдская администрация. В одной только провинции Атруш и в провинции Дахук за последнее время из-за угрозы турецких военных самолетов было эвакуировано более 18 деревень.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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