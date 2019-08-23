Guardian убрала подпись «Россия» с фото из Крыма под давлением, считают власти региона

Симферополь, 23 августа. Редакция британской газеты The Guardian убрала слово «Россия» из подписи к фотографии, сделанной в Крыму, под давлением. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета министров Крыма — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ранее британское издание поместило в топ-20 лучших снимков дня фотографию ТАСС, сделанную на фестивале «Таврида — АРТ». Фото сопровождалось подписью: «Крым, Россия». Также в описании к снимку говорилось, что на фото запечатлены гости пятого фестиваля «Таврида», который проходит недалеко от города Судак. Однако позднее слово «Россия» исчезло из подписи.

По мнению Георгия Мурадова, The Guardian внесла изменения в описание фото под влиянием руководства и властей, то есть тех кругов, которые продолжают проталкивать антироссийскую и антикрымскую позицию. Кроме того, считает он, сложившая ситуация является свидетельством «отсутствия свободы печати» в странах Запада.

«В Британии, в частности. Ведь они оказывают давление: если журналист написал «Крым. Россия», его обязательно поправят», — сказал Георгий Мурадов в комментарии ТАСС.

Он добавил, что подобные случаи будут происходить, пока позиция правящих кругов Запада не изменится.

Напомним, Крым стал субъектом России весной 2014 года. После госпереворота в Киеве на полуострове был проведен референдум. Более 95% избирателей региона проголосовали за воссоединение с РФ. Несмотря на это, Киев продолжает считать Крым своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Позицию украинских властей разделяют и страны Запада. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение полуострова в состав РФ прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.