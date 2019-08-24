Сирия, 24 августа. Нападения ИГ1* в Дейр-эз-Зоре. САА очистила «Латаминский котел». Турция отказывается выводить солдат из Мурека. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии совершили боевые вылеты и нанесли точечные удары по укрепления джихадистов в южных районах Идлиба.

ВВС Сирии: отрезают пути сообщений и опорные пункты боевиков на юге Идлиба и Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юго-западе провинции Алеппо ударили по радикалам «Тахрир аш-Шам», в Дейр-эз-Зоре отразили нападение террористов «Исламского государства»1, в Идлибе захватили штаб-квартиру боевиков «Ан-Нусры» и взяли в блокаду турецкий наблюдательный пункт в Муреке.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» («Фронт национального освобождения»): заявила об уничтожении двух БТР САА на юге Идлиба.

Международная коалиция: направила в Хасаку подкрепление курдскому ополчению из 200 грузовиков техники и оружия.

«Исламское государство»: атаковало конвой сирийской армии в пустыне Бадия в Дейр-эз-Зоре, лишилось нескольких боевиков в ходе рейда курдских радикалов в Ракке.

Курды: задержали группировку, которая торговала людьми в Алеппо и обменялись ударами с протурецкими боевиками на севере провинции, в Ракке потеряли патрульный автомобиль.

ВС Турции: нанесли удар по окрестностям мирного поселка на севере Алеппо, отказываются выводить войска с осажденного наблюдательного пункта в Муреке на севере Хамы.

«Хурас Ад-Дин»: лишилась одного полевого командира при теракте в Идлибе.

Провинция Алеппо

Утром Турецкие войска обстреляли позиции «Демократических сил Сирии» (SDF) у поселков Мараназ, Аль-Маликия и Айн-Дакна, как сообщает новостной источник в сети Twitter XXVII. Сообщается о перестрелке между курдскими радикалами и отрядами «Сирийской свободной армии» (ССА) в районе поселков Гербель и Шейх-Исса, как передает источник Not Woofers.

«Освободительные силы Африна» взяли на себя ответственность за подрыв штаба протурецких боевиков в поселке Шерава. В результате подрыва штаба были убиты два протурецких боевика, как сообщает Twitter-канал Afrin Activist.

Артиллерия сирийской армии обстреляла позиции боевиков в районе поселка Кафр-Хамра и у деревни Аль-Бавария, расположенного к северо-западу от столицы провинции, о чем сообщил новостной портал Step News Agency. ВВС Сирии нанесли несколько воздушных ударов в окрестностях города Аль-Баркум.

Сообщается о столкновениях, которые произошли между подразделениями Сирийской арабской армии (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам» и их союзниками на фронте у деревни Аль-Рашидин на холме Швехне, как сообщает источник в сети Twitter Rana Alasad. Артиллерия САА ударила по укрытиям джихадистов » в предместьях деревни Харитания и на подступах к городу Кафр-Хамра, как передает тот же источник.

Боевики ССА похитили 5 жителей деревни Кулика, как сообщает портал ANHA. Ранее боевики уже похищали жителей и требовали выкуп от их семей. Как правило, от заложников они избавляются, если не получают денег. Весной этого года трех человек боевики ССА похитили в городе Аль-Баб, тела двух заложников были обнаружены позднее на дороге у поселка Джандарис с разницей в неделю.

В городе Манбидж SDF обнаружили подпольный рынок, где торговали людьми. Курдская администрация в заявлениях намекает на возможную связь торговцев людьми с протурецкими боевиками, как передал Twitter-канал Rojava Network.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции несколько мирных жителей были убиты и ранены, когда неизвестные открыли огонь по автомобилю и скрылись на мотоцикле с места преступления. Ответственность за нападение уже взяли на себя боевики «Исламского государства», как передает новостное агентство Deir Ezzor 24. Личности жертв пока устанавливаются.

По сообщениям некоторых источников конвой союзного сирийской армии иранского ополчения Корпуса стражей исламской революции покинул провинцию Дейр-эз-Зор 22 августа и направился в сторону провинции Алеппо, как передает новостное агентство Baladi News. Наиболее вероятно, что иранцев перебрасывают на помощь подразделениям САА, которые ведут бои с остатками «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

Как передает информагентство Deir Ezzor 24, в пустыне Бадия террористы «Исламского государства» атаковали подразделение сирийской армии не так далеко от города Абу-Кемаль. Правительственным силам удалось отбить атаку террористов без потерь среди личного состава.

Провинция Идлиб

Самолеты ВВС Сирии нанесли точеченые удары по опорным пунктам альянса «Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб. Удары с воздуха были нанесены в районе поселков Джарджаназ, городов Маарет-ан-Нуман, Дейр-аль-Шарки и Кафр-Саджна. ВКС РФ нанесли точечные удары по опорным пунктам джихадистов в районе деревни Маар-Ширин и у города Марат-Хурма в юго-восточной части Идлиба, как передает информационный портал Masar Press Net.

В районе поселка Джамея при взрыве заминированного автомобиля погиб Сухейб Абу Халид – глава «Хурас Ад-Дин», известный также по кличке «Инженер», как передал Telegram-канал (@directorate4). «Хурас Ад-Дин» - группировка, которая выступает против правительственных сил САР, сирийская преемница запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»11. 5 августа при схожих обстоятельствах в городе Тафтаназ целью похожей атаки стал боевик по прозвищу Абу Аль-Валид Аль-Туниси, также член «Хурас Ад-Дин». Ответственность за покушение на него не взяла на себя до сих пор ни одна из группировок.

Радикалы группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» заявили на подконтрольном им Twitter-канале, что сумели на фронте у поселка Тель-аль-Намир подбить противотанковым снарядом бронированную машину пехоты САА. Сведений о пострадавших в ходе обстрела сирийских военнослужащих, однако, не поступало.

САА днем захватила штаб-квартиру террористов «Джабхат ан-Нусра» в западной части города Ат-Тамана в южной части провинции, как сообщает новостной портал Now Lebanon.

Провинция Ракка

Как сообщает портал ANHA, так называемые курдские сил безопасности «Асайиш» арестовали несколько боевиков ИГ, включая нескольких женщин. При них было оружие, включая пистолеты с глушителями, автоматы Калашникова и пропагандистские материалы ИГИЛ1. Администрация «Демократических сил Сирии» SDF в заявлении подчеркивает, что они нейтрализовали одну из самых крупных «спящей ячеек» которая действовала в провинции.

Труп боевика SDF был обнаружен и в окрестностях города Аль-Мансура в юго-западной части провинции, как сообщает новостное агентство Al Manar. В нападении подозревают боевиков ИГ.

Новое радикальное формирование, называющее себя «Движение за свободу народа» опубликовало видео на котором зафиксирован момент подрыв автомобиля боевиков «Демократических сил Сирии» на участке дороги, связывающей поселки Кантар и Сахаб, как сообщает портал Step News. С момента создания группировка уже провела несколько диверсий направленных против ополченцев SDF: они убили трех боевиков в городе Маркада, четырех боевиков ликвидировали в окрестностях Ракка, а также атаковали курдский штаб в городе Кахтания. 3 июня в сети появилась видеообращение организации к арабским племенам, которые сотрудничают с курдскими боевиками. Группировка призывает их «держаться подальше от SDF».

Провинция Хама

Сирийская армия продолжает продвижение в Хаме, согласно информации портала РИА новости, днем под контроль правительственных сил перешли почти без боя ключевые форпосты джихадистов - Кафр-Зета и Аль-Латамина, а также поселки Маркаба, Лахайя и Аль-Бувейда. Сообщается, что армия заняла поселок Мурек и на данный момент контролирует все районы северной Хамы, кроме турецкого наблюдательного пункта №9. Военные перекрыли въезд любому гражданскому лицу из северной части провинции местности и перекрыли транспортное сообщение на участке трассы между поселками Суран и Мурек, как передает информагентство Masar Press Net.

Главное командование армии и вооруженных сил Сирии объявляет, что город Хан-Шейхун, юг Идлиба и север Хамы освобождены от боевиков. Как сообщает новостной портал SANA, в настоящее время в освобожденных районах ведутся работы по расчистке от самодельных взрывных устройств и ликвидации минных полей, оставленных террористами во время их пребывания там, что позволит в будущем гражданам вернуться в свои дома и фермы как можно скорее.

Турецкие военные создали неофициальный наблюдательный пункт между городами Хан-Шейхун и Маарет-ан-Нуманом. Турция также объявила, что не будет выводить войска с какого-либо наблюдательного пункта на северо-западе Сирии, несмотря на то, что сирийские военные окружили их пункт в Муреке.

Провинция Хасака

Конвой из примерно 200 грузовиков, принадлежащих международной коалиции, въехал на сирийскую территорию из северного Ирака, как передает информационное агентство Al Manar. Конвой подкрепления предназначен для бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF), которым коалиция оказывает военную и материально-техническую помощь. К востоку от реки Евфрата на территории оккупации курдов коалиция уже направила за прошедшие две недели свыше 500 грузовиков строительной и военной техники, боеприпасов и оружия. Переправлять увеличенное подкрепление для курдских бойцов коалиция начала после заявления Турции о намерении ввести на восток Сирии свои войска для борьбы с курдскими боевиками.

Источник также сообщает, что в лагере для беженцев «Аль-Хол» умер еще один ребенок из-за нехватки провизии и медицинского персонала, который оказывал бы помощь беженцам. Всего, по данным Сирийской обсерватории по правам человека, в стенах лагеря скончалось свыше двухсот детей по схожим причинам за все время существования «Аль-Хола».

1 Организация запрещена на территории РФ.