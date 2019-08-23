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Пострадавшего в смертельном ДТП на Невском шокировал выход обвиняемого из СИЗО

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Пострадавшего в смертельном ДТП на Невском шокировал выход обвиняемого из СИЗО

Санкт-Петербург, 23 августа. Один из пострадавших в смертельном ДТП, которое произошло на Невском проспекте Санкт-Петербурга в феврале этого года, анонимно прокомментировал решение суда об освобождении из СИЗО обвиняемого Мурада Касымова.

В ночь с 23 на 24 февраля 30-летний водитель BMW X6, находясь под воздействием закиси азота, сбил на главной петербургской улице пять человек — двое скончались на месте, трое пострадали и были госпитализированы в Мариинскую больницу. За три месяца до аварии Касымова лишили водительских прав, поскольку за два последних года он умудрился получить более 50 штрафов.

В пятницу Куйбышевский районный суд Северной столицы освободил виновника ДТП и постановил, что до 22 октября текущего года обвиняемому запрещено будет покидать жилье в ночное время суток, управлять транспортом, принимать участие в массовых мероприятиях и посещать увеселительные заведения.

Пострадавшего в смертельном ДТП на Невском шокировал выход обвиняемого из СИЗО

Как рассказал «Пятому каналу» один из пострадавших, решение суда изменить фигуранту меру пресечения, его шокировало. По его словам, спустя шесть месяцев после произошедшей аварии его здоровье так и не восстановилось. Молодому человеку предстоит операция на колене — его беспокоят боли в ногах и голове. Подруга парня до сих пор передвигается при помощи костылей.

«Сколько надо убить в пьяном угаре, чтобы тяжесть была не средняя?» — задался он вопросом.

Объяснила решение суда руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Петербурга Дарья Лебедева. По ее словам, Касымова освободили из СИЗО в соответствии с требованиями закона, который запрещает содержать под арестом сроком более полугода фигуранта дела средней тяжести.

Накануне в Петербурге на улице Савушкина произошло серьезное ДТП. Водитель легковушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости въехал в автомобиль. В результате аварии сильно пострадали ребенок и девушка, ее пытались достать из автотранспортного средства. 

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Источник: Пятый канал
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