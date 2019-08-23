Пострадавшего в смертельном ДТП на Невском шокировал выход обвиняемого из СИЗО

Санкт-Петербург, 23 августа. Один из пострадавших в смертельном ДТП, которое произошло на Невском проспекте Санкт-Петербурга в феврале этого года, анонимно прокомментировал решение суда об освобождении из СИЗО обвиняемого Мурада Касымова.

В ночь с 23 на 24 февраля 30-летний водитель BMW X6, находясь под воздействием закиси азота, сбил на главной петербургской улице пять человек — двое скончались на месте, трое пострадали и были госпитализированы в Мариинскую больницу. За три месяца до аварии Касымова лишили водительских прав, поскольку за два последних года он умудрился получить более 50 штрафов.

В пятницу Куйбышевский районный суд Северной столицы освободил виновника ДТП и постановил, что до 22 октября текущего года обвиняемому запрещено будет покидать жилье в ночное время суток, управлять транспортом, принимать участие в массовых мероприятиях и посещать увеселительные заведения.

Как рассказал «Пятому каналу» один из пострадавших, решение суда изменить фигуранту меру пресечения, его шокировало. По его словам, спустя шесть месяцев после произошедшей аварии его здоровье так и не восстановилось. Молодому человеку предстоит операция на колене — его беспокоят боли в ногах и голове. Подруга парня до сих пор передвигается при помощи костылей.

«Сколько надо убить в пьяном угаре, чтобы тяжесть была не средняя?» — задался он вопросом.

Объяснила решение суда руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Петербурга Дарья Лебедева. По ее словам, Касымова освободили из СИЗО в соответствии с требованиями закона, который запрещает содержать под арестом сроком более полугода фигуранта дела средней тяжести.

Накануне в Петербурге на улице Савушкина произошло серьезное ДТП. Водитель легковушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости въехал в автомобиль. В результате аварии сильно пострадали ребенок и девушка, ее пытались достать из автотранспортного средства.