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Ученые рассказали об уникальной перевозке косаток и белух на волю из бухты Средняя 

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Ученые рассказали об уникальной перевозке косаток и белух на волю из бухты Средняя 

Российские специалисты вывезли всех косаток из места содержания в неволе в бухте Средняя и теперь продолжат перевозить оставшихся белух. Ученые ВНИРО рассказали ФАН, почему эта операция по транспортировке китообразных на Дальнем Востоке считается уникальной, зачем делать массаж косаткам по дороге к открытому морю, и действительно ли «китовая тюрьма» была для животных тюрьмой. 

Программу по выпуску косаток и белух в открытое море разработали специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии ВНИРО и Института проблем экологии и эволюции РАН. Ценные советы дали и бывшие отловщики из команды международных экспертов Жана-Мишеля Кусто.

«В результате мы перенесли некий универсальный план на российскую почву и создали свою оригинальную версию программы по перевозке, выпуску и реадаптации», – говорит ФАН Вячеслав Бизиков, замдиректора по научной работе ВНИРО. – «По такой технологии животных никогда не перевозили: до сих пор китообразных выпускали поодиночке, по мотивам истории о выпуске всего одной косатки в Америке сняли целый фильм «Освободите Вилли». 

Какой на самом деле была «китовая тюрьма»

Ученые скептически относятся к термину «китовая тюрьма», который тиражируется в СМИ. Когда специалисты ВНИРО приехали на место оценить условия содержания косаток и белух в бухте Средняя, они выяснили, что многие заявления зоозащитников преувеличены. Так, пробы воздуха и воды дали вполне приемлемые результаты, серьезных скоплений вредоносных бактерий и микроорганизмов в них не обнаружили – циркуляция в бухте не давала воде застаиваться и загнивать, как писали диванные эксперты. Косатки и белухи, конечно, жили в неестественных условиях – в тесных вольерах и в слишком большом количестве. Но рядом с ними все время находились профессионалы по обращению с животными мирового уровня.

«Животные умирают от неправильного обращения не только, когда их везут отпускать на волю, но и когда их только вылавливают и транспортируют к месту содержания», – комментируют во ВНИРО. – «Те люди смогли сохранить около ста особей и поддерживать их здоровье так, чтобы передать компаниям в хорошем состоянии, это говорит о том, что у них колоссальный опыт. И косатки, и белухи – очень социальные животные, они должны быть постоянно заняты, и тренеры максимально адаптировали их к жизни в океанариуме – достаточно играли с ними и развлекали в вольерах, поэтому животные не находились в таком уж сильном стрессе из-за содержания в неволе».

По словам ученых, особенно тяжело китообразным пришлось зимой, когда бухта Средняя замерзла. Белухи спокойно относятся к холодам, а вот косатки в естественной среде предпочитают зимовать в более теплых водах, поэтому их удалось спасти только благодаря усиленной кормежке, очистке территории ото льда и ионизации воды. 

«У белух в первые два года жизни в естественной среде смертность составляет около 50%, у косаток – лишь немногим меньше», – рассказывает Вячеслав Бизиков. – «В бухте Средняя перезимовала сотня животных. По данным зоозащитников, погибли три белушонка – чего мы, правда, достоверно не знаем – и даже с учетом их возможной гибели, относительно общей численности животных это очень хороший показатель выживаемости – выше, чем в природе».

Хотя ученые считают ярлык «китовая тюрьма» преувеличением, именно эта метафора создала информационный шум вокруг животных в неволе и в итоге спасла их. 

«Никто не знает, что такое реадаптация, но говорят, мы ее не провели»

В бухте Средняя находились в неволе 10 косаток и 87 белух, и выпустить предстояло всех. Ученые ВНИРО, эксперты порядка семи институтов РАН, специалисты «Москвариума» и другие профессионалы по работе с морскими млекопитающими разработали план по подготовке животных, логистическую цепочку, продумали все детали транспортировки. 

«Никто не знает точно, что такое реадаптация, но говорят нам, что мы ее не провели», – сетуют во ВНИРО. – «Наша специальная комиссия проделала огромную академическую и прикладную работу. Параллельно разные «сочувствующие» со стороны нам давали множество советов: и кормить животных во время транспортировки, и на месте выпуска в открытой воде еще какое-то время держать в клетке и подкармливать… Но наш опыт уже трех успешных выпусков показывает, что мы все делаем верно». 

С июля животным в бухте перестали давать еду по часам и перевели на случайный график – как в природе. Накануне отправки их досыта кормят гидротированной рыбой, чтобы избежать обезвоживания при транспортировке (морские хищники получают воду из еды, поэтому рыба – то же питье для них), а вот в дороге им приходится немного поголодать. Вынужденный пост во время транспортировки косатки переносят спокойно, ведь и в дикой природе им случается много дней обходиться без пищи. 

Перед началом транспортировки косаток тщательно обследуют, чтобы убедиться в их безопасности для диких сородичей. Во время их нахождения в бухте Средняя анализы показали у животных повышенный холестерин, жировую прослойку выше нормы и сниженную мышечную массу – все это следствия недостатка физических нагрузок в замкнутом пространстве. Но молодые косатки и белухи быстро придут в форму, считают ученые, а первые выпуски показали, что, оказавшись на свободе, они легко совершают переходы по 100 км за сутки.

Ученые рассказали об уникальной перевозке косаток и белух на волю из бухты Средняя 

«В пути развлекаем их, как детей»

Чтобы перевезти нескольких животных, на Дальнем Востоке собирают целый караван из машин и специалистов. Транспортировка учитывает все возможные форс-мажоры в дороге: с собой везут и запас соли, и лед, и медикаменты, и трубы на случай разгерметизации ванн, и принадлежности для ремонта.

«Это целая спецоперация, технологически сложная и очень деликатная для животных», – объясняет Вячеслав Бизиков. 

Оценив реальные силы, специалисты остановились на количестве в три косатки в одной партии. Белух перевозить несколько легче: они меньше по размеру, поэтому в контейнере чувствуют себя намного свободнее – плавают и даже ныряют в нем. Косатка в ванне может сделать небольшой нырок, перевернуться и побить хвостом, но, если ее не развлекать в дороге – переносит такое путешествие очень тяжело. 

«Животные сильно нервничают, и чтобы их поддержать и успокоить, с ними рядом все время должны быть люди, которых они знают», – рассказывает Вячеслав Бизиков. – «Косатки очень нуждаются в индивидуальном общении. Во время транспортировки по Амуру я сам наблюдал за тем, как эмоционально они реагируют на появление человека – они радуются, это очевидно. В дороге с ними разговаривают, как с детьми, развлекают их, играют. Сначала мы хотели по минимуму подходить к ним в пути – им же и так несладко. Но специалисты Кусто посоветовали сделать наоборот – общаться максимально близко и даже делать им массаж для снятия стресса. Оказалось, косаткам это очень нравится: они дают ласту, переворачиваются на спину и подставляют живот… Такое ощущение, что они могут наслаждаться этим бесконечно, и когда тренер отворачивается к другому животному, косатка брызгает в него водой, бьет хвостом и требовательно пищит. Но стоит повернуться к ней – тут же снова призывно подставляет для массажа ласту».

Самый выматывающий этап для косаток – это перевозка автотранспортом. Во время тряски и ускорения животных укачивает, совсем как маленьких детей. Они «подвисают» без движения в ванне, становятся вялыми и малоподвижными, но самое опасное – у них может нарушиться рефлекс дыхания, и вода через дыхальце попадет в легкие,. Поэтому сразу два человека контролируют положение косатки в воде и поддерживают голову, чтобы животное случайно не захлебнулось, а колонну сопровождают машины ГИБДД во избежание ситуаций с резким торможением и маневрированием машин. В Хабаровске контейнеры выгружают из машин и ставят в тень, подальше от любопытных зрителей. Примерно 1,5-2 часа косатки отдыхают и приходят в себя, наслаждаются свежей прохладной водой, которую им меняют перед погрузкой.

«В ночь баржа отправляется в плавание по спокойной воде, и тут поведение косаток явно меняется», – рассказывает ученый ВНИРО. – «Они начинают переговариваться друг с другом через стенки ванн, и если в машине мы слышали их усталые крики, то здесь это похоже скорее на умиротворенную болтовню. Косатки разговаривают и как будто чувствуют, что уже идут, куда надо, к открытой воде».

Ученые рассказали об уникальной перевозке косаток и белух на волю из бухты Средняя 

«Каждая косатка помнит о воле»

Несмотря на такое трогательное тесное общение с человеком в дороге, эта дружба – иллюзия.

«Человек человеком, и общение с ним очень ценно для животного в отсутствие семейного общения, но каждая косатка помнит о воле и желает быть там», – говорит Вячеслав Бизиков. 

Самый эмоциональный момент – это финал спецоперации по выпуску у мыса Перовского, говорят во ВНИРО. Первая группа буквально станцевала, оказавшись в вольных водах: косатки синхронно кружились, вместе заныривали и вылетали из воды, делали свечки и поднимали брызги воды, а потом уверенно ушли в открытое море.

«На воле они находятся в оцепенении лишь первые секунды», – рассказывает Бизиков. – «Но потом собираются плотным строем, берут курс на Шантарские острова и уходят».

Лишь третья группа и младшая самка Александра из второй группы задержались возле места выпуска, но потом все равно направилась в те же края, что и остальные.

Даже длительное содержание в неволе в бухте Средняя не перебило инстинкты и память о миграционных маршрутах, убедились ученые. После выпуска за косатками следят с помощью спутниковых меток, специалисты привлекают к этому мониторингу волонтеров, общественные организации, территориальные органы Росрыболовоства и береговые рыболовецкие артели.

Оказалось, что выпущенные косатки легко сближаются с сородичами: две ушли в новую дикую семью на глазах у ученых, а одна самочка неожиданно для всех отправилась в самостоятельное путешествие, но и ее рыбаки у острова Чкалова замечали в компании стаи косаток. 

Батареи в спутниковой метке должно хватить на год работы, но ученые предполагают, что столько она не проживет: косаткам не нравится лишний предмет на плавнике, они очень хотят от него избавиться и даже помогают друг другу снять чип. Кроме того, на трекер могут налипнуть водоросли или полиэтилен, которого сейчас достаточно в океане. Но если какая-то из меток проживет подольше, ученые впервые смогут пронаблюдать миграцию косаток после завершения сезона у Шантарских островов. 

Уже во вторник, 27 августа, последняя партия косаток – самец Форест и самочка Харя – окажется на воле. Одновременно с ними ученые отпустят шесть белух и дальше займутся выпуском этих китообразных – в бухте Средняя остается еще 75 животных. Специалисты ВНИРО планируют вывозить их по 15-20 особей за раз, а спутниковые метки ставить на одну белуху из группы.

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