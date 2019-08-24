Ученые рассказали об уникальной перевозке косаток и белух на волю из бухты Средняя 

Российские специалисты вывезли всех косаток из места содержания в неволе в бухте Средняя и теперь продолжат перевозить оставшихся белух. Ученые ВНИРО рассказали ФАН, почему эта операция по транспортировке китообразных на Дальнем Востоке считается уникальной, зачем делать массаж косаткам по дороге к открытому морю, и действительно ли «китовая тюрьма» была для животных тюрьмой.

Программу по выпуску косаток и белух в открытое море разработали специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии ВНИРО и Института проблем экологии и эволюции РАН. Ценные советы дали и бывшие отловщики из команды международных экспертов Жана-Мишеля Кусто.

«В результате мы перенесли некий универсальный план на российскую почву и создали свою оригинальную версию программы по перевозке, выпуску и реадаптации», – говорит ФАН Вячеслав Бизиков, замдиректора по научной работе ВНИРО. – «По такой технологии животных никогда не перевозили: до сих пор китообразных выпускали поодиночке, по мотивам истории о выпуске всего одной косатки в Америке сняли целый фильм «Освободите Вилли».

Какой на самом деле была «китовая тюрьма»

Ученые скептически относятся к термину «китовая тюрьма», который тиражируется в СМИ. Когда специалисты ВНИРО приехали на место оценить условия содержания косаток и белух в бухте Средняя, они выяснили, что многие заявления зоозащитников преувеличены. Так, пробы воздуха и воды дали вполне приемлемые результаты, серьезных скоплений вредоносных бактерий и микроорганизмов в них не обнаружили – циркуляция в бухте не давала воде застаиваться и загнивать, как писали диванные эксперты. Косатки и белухи, конечно, жили в неестественных условиях – в тесных вольерах и в слишком большом количестве. Но рядом с ними все время находились профессионалы по обращению с животными мирового уровня.

«Животные умирают от неправильного обращения не только, когда их везут отпускать на волю, но и когда их только вылавливают и транспортируют к месту содержания», – комментируют во ВНИРО. – «Те люди смогли сохранить около ста особей и поддерживать их здоровье так, чтобы передать компаниям в хорошем состоянии, это говорит о том, что у них колоссальный опыт. И косатки, и белухи – очень социальные животные, они должны быть постоянно заняты, и тренеры максимально адаптировали их к жизни в океанариуме – достаточно играли с ними и развлекали в вольерах, поэтому животные не находились в таком уж сильном стрессе из-за содержания в неволе».

По словам ученых, особенно тяжело китообразным пришлось зимой, когда бухта Средняя замерзла. Белухи спокойно относятся к холодам, а вот косатки в естественной среде предпочитают зимовать в более теплых водах, поэтому их удалось спасти только благодаря усиленной кормежке, очистке территории ото льда и ионизации воды.

«У белух в первые два года жизни в естественной среде смертность составляет около 50%, у косаток – лишь немногим меньше», – рассказывает Вячеслав Бизиков. – «В бухте Средняя перезимовала сотня животных. По данным зоозащитников, погибли три белушонка – чего мы, правда, достоверно не знаем – и даже с учетом их возможной гибели, относительно общей численности животных это очень хороший показатель выживаемости – выше, чем в природе».

Хотя ученые считают ярлык «китовая тюрьма» преувеличением, именно эта метафора создала информационный шум вокруг животных в неволе и в итоге спасла их.

«Никто не знает, что такое реадаптация, но говорят, мы ее не провели»

В бухте Средняя находились в неволе 10 косаток и 87 белух, и выпустить предстояло всех. Ученые ВНИРО, эксперты порядка семи институтов РАН, специалисты «Москвариума» и другие профессионалы по работе с морскими млекопитающими разработали план по подготовке животных, логистическую цепочку, продумали все детали транспортировки.

«Никто не знает точно, что такое реадаптация, но говорят нам, что мы ее не провели», – сетуют во ВНИРО. – «Наша специальная комиссия проделала огромную академическую и прикладную работу. Параллельно разные «сочувствующие» со стороны нам давали множество советов: и кормить животных во время транспортировки, и на месте выпуска в открытой воде еще какое-то время держать в клетке и подкармливать… Но наш опыт уже трех успешных выпусков показывает, что мы все делаем верно».

С июля животным в бухте перестали давать еду по часам и перевели на случайный график – как в природе. Накануне отправки их досыта кормят гидротированной рыбой, чтобы избежать обезвоживания при транспортировке (морские хищники получают воду из еды, поэтому рыба – то же питье для них), а вот в дороге им приходится немного поголодать. Вынужденный пост во время транспортировки косатки переносят спокойно, ведь и в дикой природе им случается много дней обходиться без пищи.

Перед началом транспортировки косаток тщательно обследуют, чтобы убедиться в их безопасности для диких сородичей. Во время их нахождения в бухте Средняя анализы показали у животных повышенный холестерин, жировую прослойку выше нормы и сниженную мышечную массу – все это следствия недостатка физических нагрузок в замкнутом пространстве. Но молодые косатки и белухи быстро придут в форму, считают ученые, а первые выпуски показали, что, оказавшись на свободе, они легко совершают переходы по 100 км за сутки.

«В пути развлекаем их, как детей»

Чтобы перевезти нескольких животных, на Дальнем Востоке собирают целый караван из машин и специалистов. Транспортировка учитывает все возможные форс-мажоры в дороге: с собой везут и запас соли, и лед, и медикаменты, и трубы на случай разгерметизации ванн, и принадлежности для ремонта.

«Это целая спецоперация, технологически сложная и очень деликатная для животных», – объясняет Вячеслав Бизиков.

Оценив реальные силы, специалисты остановились на количестве в три косатки в одной партии. Белух перевозить несколько легче: они меньше по размеру, поэтому в контейнере чувствуют себя намного свободнее – плавают и даже ныряют в нем. Косатка в ванне может сделать небольшой нырок, перевернуться и побить хвостом, но, если ее не развлекать в дороге – переносит такое путешествие очень тяжело.

«Животные сильно нервничают, и чтобы их поддержать и успокоить, с ними рядом все время должны быть люди, которых они знают», – рассказывает Вячеслав Бизиков. – «Косатки очень нуждаются в индивидуальном общении. Во время транспортировки по Амуру я сам наблюдал за тем, как эмоционально они реагируют на появление человека – они радуются, это очевидно. В дороге с ними разговаривают, как с детьми, развлекают их, играют. Сначала мы хотели по минимуму подходить к ним в пути – им же и так несладко. Но специалисты Кусто посоветовали сделать наоборот – общаться максимально близко и даже делать им массаж для снятия стресса. Оказалось, косаткам это очень нравится: они дают ласту, переворачиваются на спину и подставляют живот… Такое ощущение, что они могут наслаждаться этим бесконечно, и когда тренер отворачивается к другому животному, косатка брызгает в него водой, бьет хвостом и требовательно пищит. Но стоит повернуться к ней – тут же снова призывно подставляет для массажа ласту».

Самый выматывающий этап для косаток – это перевозка автотранспортом. Во время тряски и ускорения животных укачивает, совсем как маленьких детей. Они «подвисают» без движения в ванне, становятся вялыми и малоподвижными, но самое опасное – у них может нарушиться рефлекс дыхания, и вода через дыхальце попадет в легкие,. Поэтому сразу два человека контролируют положение косатки в воде и поддерживают голову, чтобы животное случайно не захлебнулось, а колонну сопровождают машины ГИБДД во избежание ситуаций с резким торможением и маневрированием машин. В Хабаровске контейнеры выгружают из машин и ставят в тень, подальше от любопытных зрителей. Примерно 1,5-2 часа косатки отдыхают и приходят в себя, наслаждаются свежей прохладной водой, которую им меняют перед погрузкой.

«В ночь баржа отправляется в плавание по спокойной воде, и тут поведение косаток явно меняется», – рассказывает ученый ВНИРО. – «Они начинают переговариваться друг с другом через стенки ванн, и если в машине мы слышали их усталые крики, то здесь это похоже скорее на умиротворенную болтовню. Косатки разговаривают и как будто чувствуют, что уже идут, куда надо, к открытой воде».

«Каждая косатка помнит о воле»

Несмотря на такое трогательное тесное общение с человеком в дороге, эта дружба – иллюзия.

«Человек человеком, и общение с ним очень ценно для животного в отсутствие семейного общения, но каждая косатка помнит о воле и желает быть там», – говорит Вячеслав Бизиков.

Самый эмоциональный момент – это финал спецоперации по выпуску у мыса Перовского, говорят во ВНИРО. Первая группа буквально станцевала, оказавшись в вольных водах: косатки синхронно кружились, вместе заныривали и вылетали из воды, делали свечки и поднимали брызги воды, а потом уверенно ушли в открытое море.

«На воле они находятся в оцепенении лишь первые секунды», – рассказывает Бизиков. – «Но потом собираются плотным строем, берут курс на Шантарские острова и уходят».

Лишь третья группа и младшая самка Александра из второй группы задержались возле места выпуска, но потом все равно направилась в те же края, что и остальные.

Даже длительное содержание в неволе в бухте Средняя не перебило инстинкты и память о миграционных маршрутах, убедились ученые. После выпуска за косатками следят с помощью спутниковых меток, специалисты привлекают к этому мониторингу волонтеров, общественные организации, территориальные органы Росрыболовоства и береговые рыболовецкие артели.

Оказалось, что выпущенные косатки легко сближаются с сородичами: две ушли в новую дикую семью на глазах у ученых, а одна самочка неожиданно для всех отправилась в самостоятельное путешествие, но и ее рыбаки у острова Чкалова замечали в компании стаи косаток.

Батареи в спутниковой метке должно хватить на год работы, но ученые предполагают, что столько она не проживет: косаткам не нравится лишний предмет на плавнике, они очень хотят от него избавиться и даже помогают друг другу снять чип. Кроме того, на трекер могут налипнуть водоросли или полиэтилен, которого сейчас достаточно в океане. Но если какая-то из меток проживет подольше, ученые впервые смогут пронаблюдать миграцию косаток после завершения сезона у Шантарских островов.

Уже во вторник, 27 августа, последняя партия косаток – самец Форест и самочка Харя – окажется на воле. Одновременно с ними ученые отпустят шесть белух и дальше займутся выпуском этих китообразных – в бухте Средняя остается еще 75 животных. Специалисты ВНИРО планируют вывозить их по 15-20 особей за раз, а спутниковые метки ставить на одну белуху из группы.