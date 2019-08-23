Сирия, 23 августа. Нападение ИГ1* в Дейр-эз-Зоре на конвой сирийской армии. В Ракке группа народного сопротивления подорвала патруль SDF. Курды арестовали банду, которая занималась торговлей людей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: ударили по укрытиям джихадистов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе захватили штаб-квартиру боевиков «Ан-Нусры».

«Исламское государство1»: атаковало конвой сирийской армии в пустыне Бадия в Дейр-эз-Зоре.

Курды: задержали группировку, которая торговала людьми в Алеппо, в Ракке потеряли патрульный автомобиль.

ВС Турции: нанесли удар по окрестностям мирного поселка на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

Турецкие военнослужащие по неизвестным причинам выпустили снаряды в окрестностях города Калджибрин в северной части провинции Алеппо, о чем сообщает Al Manar. По предварительной версии, удар был нанесен по укрытиям курдским радикалов «Национальных отрядов самообороны» (YPG).

Как сообщает курдский Twitter-канал Rojava Network, в северо-восточной части провинции курдские боевики «Демократических сил Сирии» в городе Манбидж обнаружили подпольный рынок, где торговали людьми. Банда, которая занималась продажей невольников, была заключена в курдскую тюрьму. Курдская администрация в заявлениях намекает на возможную связь торговцев людьми с протурецкими боевиками.

Провинция Дейр-эз-Зор

По сообщениям некоторых источников конвой союзного сирийской армии иранского ополчения Корпуса стражей исламской революции покинул провинцию Дейр-эз-Зор 22 августа и направился в сторону провинции Алеппо, как передает новостное агентство Baladi News. Наиболее вероятно, что иранцев перебрасывают на помощь подразделениям САА, которые ведут бои с остатками «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

Как передает информагентство Deir Ezzor 24, в пустыне Бадия террористы «Исламского государства» атаковали подразделение сирийской армии неподалеку от города Абу-Кемаль. Правительственным силам удалось отбить атаку террористов без потерь среди личного состава. Сирийской армии приходится сохранять в провинции бдительность из-за учащения нападений боевиков ИГИЛ, которые до сих пор скрываются в пустыне Дейр-эз-Зора или укрываются в зонах курдской оккупации к востоку от реки Евфрат. И именно с территорий курдско-американской оккупации террористы «Исламского государства», ушедшие в подполье, совершают нападения. Несмотря на регулярные совместные антитеррористические рейды, которые SDF и их американские спонсоры регулярно, как они заявляют, проводят в провинции, количество нападений со стороны ИГ не уменьшается.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжают свою работу на юге провинции, нанося удары по укрытиям радикалам в предместьях города Кафр-Набаль, Джандарис. Повторный вылет был совершен в окрестности города Дейр-аш-Шарки, где расположены опорные пункты террористов «Тахрир аш-Шам» и нанесены точечные удары по укрытиям радикалов в предместья поселка Аль-Тах, передает новостной портал Jisr TV.

Сирийская армия и ее союзники также захватили штаб-квартиру террористов «Джабхат ан-Нусра» в западной части города Ат-Тамана в южной части провинции, как сообщает новостной портал Now Lebanon. На сегодняшний день цели САА заключаются в необходимости создать некую буферную зону вокруг освобожденного Хана-Шейхуна. Требуется также удержать за собой удержать трассу М5, и продвигаться к следующему ключевому городу - следующей целью САА должен стать город Джиср-аш-Шугур.

Провинция Ракка

Новое радикальное формирование, называющее себя «Движение за свободу народа» опубликовало видео на котором зафиксирован момент подрыв автомобиля боевиков «демократических сил Сирии» на участке дороги, связывающей поселки Кантар и Сахаб, как сообщает информагентство Step News Agency. С момента своего создания группировка совершила несколько диверсий против ополченцев SDF: они убили трех боевиков в городе Маркада, еще четырех боевиков ликвидировали в Ракке, а также атаковали штаб SDF в городе Кахтания. 3 июня в сети появилась видеообращение организации к арабским племенам, сотрудничающими с курдскими боевиками. Группировка просит арабское население « держаться подальше от SDF» и «прийти в себя». Довольно закономерно появление подобной радикальной группировки, которая будет совершать нападения на курдов и призывать арабские племена к восстанию - после волны антикурдских протестов на всех территориях, оккупированных SDF, в мае этого года.

1 Организация запрещена на территории РФ.