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Сирия новости 23 августа 22.30: нападение ИГ* в Дейр-эз-Зоре, в Ракке группа народного сопротивления подорвала патруль SDF

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Сирия новости 23 августа 22.30: нападение ИГ* в Дейр-эз-Зоре, в Ракке группа народного сопротивления подорвала патруль SDF

Сирия, 23 августа. Нападение ИГ1* в Дейр-эз-Зоре на конвой сирийской армии. В Ракке группа народного сопротивления подорвала патруль SDF. Курды арестовали банду, которая занималась торговлей людей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: ударили по укрытиям джихадистов на юге Идлиба. 

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре, в Идлибе захватили штаб-квартиру боевиков «Ан-Нусры».

«Исламское государство1»: атаковало конвой сирийской армии в пустыне Бадия в Дейр-эз-Зоре. 

Курды: задержали группировку, которая торговала людьми в Алеппо, в Ракке потеряли патрульный автомобиль.

ВС Турции: нанесли удар по окрестностям мирного поселка на севере Алеппо. 

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Турецкие военнослужащие по неизвестным причинам выпустили снаряды в окрестностях города Калджибрин в северной части провинции Алеппо, о чем сообщает Al Manar. По предварительной версии, удар был нанесен по укрытиям курдским радикалов «Национальных отрядов самообороны» (YPG).

Как сообщает курдский Twitter-канал Rojava Network, в северо-восточной части провинции курдские боевики «Демократических сил Сирии» в городе Манбидж обнаружили подпольный рынок, где торговали людьми. Банда, которая занималась продажей невольников, была заключена в курдскую тюрьму. Курдская администрация в заявлениях намекает на возможную связь торговцев людьми с протурецкими боевиками.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

По сообщениям некоторых источников конвой союзного сирийской армии иранского ополчения Корпуса стражей исламской революции покинул провинцию Дейр-эз-Зор 22 августа и направился в сторону провинции Алеппо, как передает новостное агентство Baladi News. Наиболее вероятно, что иранцев перебрасывают на помощь подразделениям САА, которые ведут бои с остатками «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

Как передает информагентство Deir Ezzor 24, в пустыне Бадия террористы «Исламского государства» атаковали подразделение сирийской армии неподалеку от города Абу-Кемаль. Правительственным силам удалось отбить атаку террористов без потерь среди личного состава. Сирийской армии приходится сохранять в провинции бдительность из-за учащения нападений боевиков ИГИЛ, которые до сих пор скрываются в пустыне Дейр-эз-Зора или укрываются в зонах курдской оккупации к востоку от реки Евфрат. И именно с территорий курдско-американской оккупации террористы «Исламского государства», ушедшие в подполье, совершают нападения. Несмотря на регулярные совместные антитеррористические рейды, которые SDF и их американские спонсоры регулярно, как они заявляют, проводят в провинции, количество нападений со стороны ИГ не уменьшается.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжают свою работу на юге провинции, нанося удары по укрытиям радикалам в предместьях города Кафр-Набаль, Джандарис. Повторный вылет был совершен в окрестности города Дейр-аш-Шарки, где расположены опорные пункты террористов «Тахрир аш-Шам» и нанесены точечные удары по укрытиям радикалов в предместья поселка Аль-Тах, передает новостной портал Jisr TV.

Сирийская армия и ее союзники также захватили штаб-квартиру террористов «Джабхат ан-Нусра» в западной части города Ат-Тамана в южной части провинции, как сообщает новостной портал Now Lebanon. На сегодняшний день цели САА заключаются в необходимости создать некую буферную зону вокруг освобожденного Хана-Шейхуна. Требуется также удержать за собой удержать трассу М5, и продвигаться к следующему ключевому городу - следующей целью САА должен стать город Джиср-аш-Шугур

Провинция Ракка

Провинция Ракка

Новое радикальное формирование, называющее себя «Движение за свободу народа» опубликовало видео на котором зафиксирован момент подрыв автомобиля боевиков «демократических сил Сирии» на участке дороги, связывающей поселки Кантар и Сахаб, как сообщает информагентство Step News Agency. С момента своего создания группировка совершила несколько диверсий против ополченцев SDF: они убили трех боевиков в городе Маркада, еще четырех боевиков ликвидировали в Ракке, а также атаковали штаб SDF в городе Кахтания. 3 июня в сети появилась видеообращение организации к арабским племенам, сотрудничающими с курдскими боевиками. Группировка просит арабское население « держаться подальше от SDF» и «прийти в себя». Довольно закономерно появление подобной радикальной группировки, которая будет совершать нападения на курдов и призывать арабские племена к восстанию - после волны антикурдских протестов на всех территориях, оккупированных SDF, в мае этого года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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