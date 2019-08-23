Трамп потребовал от американских компаний уйти с рынка Китая

Вашингтон, 23 августа. Президент США Дональд Трамп проводит незапланированное совещание по торговле на фоне его новых угроз в адрес Китая. Глава Белого дома пообещал ввести новые пошлины против Пекина.

Как передает телеканал CNBC, Трамп пообещал ответить на решение КНР наложить пошлины на товары из США объемом в 75 миллиардов долларов в год. Американские биржевые индексы на фоне этих угроз продолжают падать.

До совещания Дональд Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая.

«Наша страна глупым образом потеряла триллионы долларов с Китаем за многие годы. Они украли нашу интеллектуальную собственность в размере сотен миллиардов долларов в год, и они хотят продолжать это. Я этого не допущу! Нам не нужен Китай и, честно говоря, было бы гораздо лучше без них», — написал Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Он добавил, что приказывает «великим американским компаниям» искать альтернативу китайскому рынку. Глава Белого дома также призвал предприятия США перенести все свое производство в Штаты. Он добавил, что приказывает всем американским перевозчикам, включая Fed Ex, Amazon, UPS и USPS, отказаться от поставок фентанила из Китая.

Ранее стало известно, что Пекин ввел дополнительную пошлину в размере 10% на сою и нефть из США. Сообщалось, что пошлина будет введена и на бобы, и на соевую муку. СМИ также сообщали, что с 15 декабря КНР увеличит на 25% пошлины на импорт машин из США и на 5% — на американские запчасти.