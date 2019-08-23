Митингу «оппозиции» 3 сентября предрекли провал из-за выступления в Москве Шуфутинского

Москва, 23 августа. Митинг так называемой «оппозиции», которая подала заявку на его проведение 3 сентября, обречен на провал, потому что москвичи и гости города, очевидно, предпочтут очередным массовым беспорядкам концерт отечественного шансонье Михаила Шуфутинского.

Ранее муниципальный депутат Елена Филина, Эльвира Вихарева — глава штаба Геннадия Гудкова, которому отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы из-за поддельных подписей — и журналистка Виктория Ивлева подали заявку в столичную мэрию на проведение 3 сентября шествия от Новопушкинского сквера до Гоголевского бульвара.

Как констатирует Nation News, очередная акция «оппозиции» покажет провальную явку уже не столько из-за потери любопытства москвичей к таким мероприятиям, сколько из-за выступления Шуфутинского. Его хит под названием «Третье сентября» уже много лет в первые дни осени доносится из проигрывателей, что стало своеобразной традицией.

О подготовленном для любителей шансона сюрпризе рассказала представитель артиста Татьяна Пищиц. Она уточнила, что Шуфутинский далек от политики и совпадения подобного рода не комментирует.

«Ну, вот так совпало, что поделать», — сказала она.

Так что, по всей видимости, во вторник жители и гости столицы предпочтут провести день в более приятной обстановке, чем в эпицентре массовых беспорядков, которые, как показала практика, устраивают представители «оппозиции».

Напомним, незаконные акции и митинги в Москве запустили протеже скандально известного блогера Алексея Навального Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие «независимые кандидаты», которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за махинаций с подписями. Так называемую «оппозицию» уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными.

У Соболь и вовсе выявили целую «фабрику» по рисовке автографов избирателей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» нашли 14% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

Показательным стал митинг-концерт, прошедший 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве. На акцию пришли всего 20 тысяч человек, хотя организаторы заявляли о 100 тысячах, и то ради бесплатного зрелища — выступали Face, IC3PEAK и «Кровосток». При этом, по данным МВД, лишь треть была москвичами, а остальные — приезжие, ЛГБТ-активисты. Закончилась акция несанкционированными «прогулками» и беспорядками.

Гудкова Мосгоризбириком исключил из предвыборной гонки, поскольку 1952 подписи из предоставленных им 5750 были признаны недействительными. Также в регистрации было отказано сыну несостоявшегося кандидата — Дмитрию Гудкову, причем по той же причине: провокатор, как и его отец, использовал поддельные подписи.