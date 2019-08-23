ФАН публикует первые кадры из освобожденного армией Сирии «Латаминского котла»

Дамаск, 23 августа. Генштаб ВС Сирии сообщил о взятии под контроль города Хан-Шейхун и ряда населенных пунктов на севере провинции Хама, которые ранее занимали боевики. Федеральное агентство новостей публикует первые кадры из освобожденного «Латаминского котла».

Правительственным войскам удалось освободить Хан-Шейхун. До этого момента город являлся ключевым форпостом боевиков в Идлибе. Кроме того, армия САР заняла четыре деревни на севере провинции Хама: Кафр-Зейту, Аль-Латамину, Латмин и Телль-Фас.

Сообщалось, что отряды спецподразделений «Силы Тигра» вошли в Хан-Шейхун, не встретив сопротивления, после продолжительных столкновений с террористами в окрестностях города и выхода боевиков из населенного пункта.

Также стало известно, что сирийские военнослужащие окружили наблюдательный пункт турецких военных в Муреке. В результате наблюдательный пункт Турции был блокирован. При этом, как сообщали СМИ, Анкара уже заявила, что не намерена выводить свои силы с какого-либо наблюдательного пункта на северо-западе Сирии.

Напомним, на сегодняшний день Дамаск контролирует большинство территорий страны, за исключением Идлиба. Боевики до сих пор остаются в этом регионе: они оккупировали ряд районов и продолжают обстреливать военных и мирное население. 23 августа Дамаск объявил об открытии гуманитарного пункта в районе Суран, который расположен в северной части провинции Хама. Через этот коридор мирные жители могут покинуть районы, контролируемые террористами в Хаме и Идлибе, и перейти в подконтрольные Дамаску провинции.