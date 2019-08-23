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ФАН публикует первые кадры из освобожденного армией Сирии «Латаминского котла»

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ФАН публикует первые кадры из освобожденного армией Сирии «Латаминского котла»

Дамаск, 23 августа. Генштаб ВС Сирии сообщил о взятии под контроль города Хан-Шейхун и ряда населенных пунктов на севере провинции Хама, которые ранее занимали боевики. Федеральное агентство новостей публикует первые кадры из освобожденного «Латаминского котла».

ФАН публикует первые кадры из освобожденного армией Сирии «Латаминского котла»

Правительственным войскам удалось освободить Хан-Шейхун. До этого момента город являлся ключевым форпостом боевиков в Идлибе. Кроме того, армия САР заняла четыре деревни на севере провинции Хама: Кафр-Зейту, Аль-Латамину, Латмин и Телль-Фас.

ФАН публикует первые кадры из освобожденного армией Сирии «Латаминского котла»

Сообщалось, что отряды спецподразделений «Силы Тигра» вошли в Хан-Шейхун, не встретив сопротивления, после продолжительных столкновений с террористами в окрестностях города и выхода боевиков из населенного пункта.

ФАН публикует первые кадры из освобожденного армией Сирии «Латаминского котла»

ФАН публикует первые кадры из освобожденного армией Сирии «Латаминского котла»

Также стало известно, что сирийские военнослужащие окружили наблюдательный пункт турецких военных в Муреке. В результате наблюдательный пункт Турции был блокирован. При этом, как сообщали СМИ, Анкара уже заявила, что не намерена выводить свои силы с какого-либо наблюдательного пункта на северо-западе Сирии.

ФАН публикует первые кадры из освобожденного армией Сирии «Латаминского котла»

Напомним, на сегодняшний день Дамаск контролирует большинство территорий страны, за исключением Идлиба. Боевики до сих пор остаются в этом регионе: они оккупировали ряд районов и продолжают обстреливать военных и мирное население. 23 августа Дамаск объявил об открытии гуманитарного пункта в районе Суран, который расположен в северной части провинции Хама. Через этот коридор мирные жители могут покинуть районы, контролируемые террористами в Хаме и Идлибе, и перейти в подконтрольные Дамаску провинции.

ФАН публикует первые кадры из освобожденного армией Сирии «Латаминского котла»

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