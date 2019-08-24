Киев, 24 августа. Особый статус Донбасса усугубит внутриукраинский конфликт и приведет к «утрате страны». Об этом заявил Даниил Гетманцев, избранный народный депутат Верховной Рады от партии Зеленского «Слуга народа».

По словам депутата, присвоение особого статуса Донбассу станет прецедентом, который будет способствовать развитию конфликта внутри страны.

Представитель президентской партии также заявил, что Россия выступает извне рычагом, разрушающим Украину. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Противостояние» на телеканале NEWSONE.

«Мы тем самым создаем прецедент и развиваем этот конфликт внутри страны. И это путь в никуда. Это цепь событий, которую сознательно запускает российская сторона, манипулируя нами», — считает Гетманцев.

Особый статус Донбасса станет фактором, усугубляющим конфликт внутри страны, приведет к федерализации и последующей «утрате страны». При этом Гетманцев отмечает, что восстановить отношения с Донбассом и Роосией было бы экономически выгодно.

Украинский парламент принял закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но инициатива не была введена в действие. Осенью 2018 года Рада продлила его действие до конца 2019 года. Согласно документу, особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности, вывода «незаконных формирований» с этих территорий.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Тогда Донбасс принял решение об отделении после прихода новых властей в результате государственного переворота в Киеве. Ответной реакцией ВСУ стала так называемая «антитеррористическая операция» против ДНР и ЛНР, позднее переименованная в «Операцию объединенных сил». Боевые действия в Донбассе привели к гибели большого количества мирного населения.

О необходимости присвоения особого статуса Донбассу неоднократно говорили представители ДНР и ЛНР, России, Германии и США, поскольку такой шаг должен решить проблему конфликта между Киевом и регионом.

Россия со своей стороны оказывает помощь жителям Донбасса, так как Киев на протяжении нескольких лет блокирует этот регион.